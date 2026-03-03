“백인 남편 2명 생겼어요” 3명이 연애하다 결혼까지… ‘딸셋맘’ 재혼 태국서 화제

이미지 확대 지난달 28일(현지시간) 태국 동부 부리람주의 한 마을에서 37세 여성과 오스트리아 출신 남성 2명의 결혼식이 열려 화제가 됐다. 사진은 전통 혼례로 치러진 이날 결혼식에서 행복해하는 신부와 두 신랑. 아마린TV 보도화면 캡처

이미지 확대 지난달 28일(현지시간) 태국 동부 부리람주의 한 마을에서 열린 결혼식에서 신부의 모친이 오스트리아 출신 신랑 2명과 춤을 추며 즐거워하고 있다. 아마린TV 보도화면 캡처

이미지 확대 지난달 28일(현지시간) 태국인 여성과 결혼한 오스트리아 출신 남성 2명이 결혼식 후 연못에 뛰어들기 위해 상의를 벗고 있다. 아마린TV 보도화면 캡처

전남편과의 사이에서 낳은 자녀 3명을 키우고 있는 30대 태국 여성이 오스트리아 출신 남성 2명과 결혼식을 올려 화제가 되고 있다고 지난달 28일(현지시간) 카오솟, 아마린TV 등 현지 매체들이 전했다.보도에 따르면 태국 동부 부리람주(州) 쁘라콘차이 지역에 사는 37세 여성 두앙두언 께사로는 이날 자신의 집에서 남성 2명과 결혼식을 올렸다.두앙두언은 과거 태국인 남편과 결혼했지만, 순탄치 않은 결혼생활 끝에 이혼했다. 작곡가 겸 가수로 활동하기도 했으나 기대만큼의 성공을 거두지는 못했다.그는 이혼 후 부모님과 3명의 딸, 2명의 손주를 부양하기 위해 유명 관광도시인 파타야로 갔다고 했다. 그곳에서의 일은 쉽지 않았지만 꿋꿋이 버텨냈다는 게 두앙두언의 설명이다.두앙두언은 파타야에서 오스트리아에서 온 남성 로만을 만나 사랑에 빠졌다. 두 사람은 5년간 사실혼 관계를 유지했다.경찰이었던 로만이 은퇴하고 얼마 후 오스트리아에서 로만의 경찰 친구 매기가 태국에 놀러왔다. 매기 역시 친구처럼 두앙두언에게 반했고, 이후 세 사람은 1년간 교제하다 마침내 결혼에 골인했다.두앙두언은 “부모님과 상의했고, 아이들의 의견도 물어봤는데 모두 찬성했다”며 “세 사람이 결혼하는 것을 받아들이지 못하는 사람들도 있겠지만, 그건 개인적인 감정의 문제일 뿐”이라고 말했다.이어 “우리 가족이 받아들인 결혼이고, 누구에게도 폐를 끼치지 않고 행복하게 살 수 있다”고 덧붙였다.두앙두언과 결혼한 두 남성은 각각 100만밧(약 4600만원)을 혼수 비용으로 약속한 것으로 전해졌다.신부의 61세 모친은 “딸이 얼마나 열심히 노력하고 고생하며 살았는지 잘 알고 있다”며 “마침내 딸과 가족 모두를 잘 보살펴주는 좋은 배우자를 만나 결혼하게 됐고, 가족 모두 이를 받아들였다”고 말했다. 모친은 특히 “이 결혼은 혼수 비용 때문에 하는 것이 아니다”라면서 “제가 바라는 건 이들이 서로 사랑하면서 함께 사는 것”이라고 강조했다.이 지역 전통에 따라 전통 혼례 방식으로 비교적 간소하게 치러진 이날 결혼식에서 신랑 2명이 예식 후 팔짱을 끼고 함께 연못에 뛰어들며 결혼을 기념하는 모습도 포착됐다.이정수 기자