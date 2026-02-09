“HIV·에이즈 환자 3000명 넘어”…신혼부부의 ‘환상의 섬’에 무슨 일?

이미지 확대 피지 아마누카 제도. 자료 : 피지 관광청 인스타그램

태평양의 환상적인 신혼여행지인 피지에서 최근 HIV 감염자가 급증하며 보건 당국에 비상이 걸렸다. 피지는 인기 휴양지로, 지난해 약 100만명에 가까운 관광객이 다녀간 곳이다.최근 뉴욕포스트 등에 따르면 피지 보건부와 유엔 산하 에이즈 전담 기구인 유엔에이즈계획은 올해 피지 내 HIV 및 AIDS 환자 수가 3000명을 넘어 지난해의 두 배 수준에 이를 것으로 전망했다.HIV(인간면역결핍바이러스)는 감염 시 면역 체계를 점차 약화시키는 바이러스로, 적절한 치료를 받지 않으면 AIDS(후천성면역결핍증)로 진행될 수 있다.현지 보건 관계자들은 감염 확산의 주요 배경으로 마약 사용 증가를 지목한다. 세계보건기구(WHO)는 지난해 12월 발표한 신속 평가 보고서를 통해 피지 내 마약 사용자들 사이에서 비위생적인 주사기 공동 사용 관행이 확인됐다고 밝혔다. 이는 HIV 전파 위험을 크게 높인다.또 ‘블루투스 트렌드’로 불리는 극단적인 약물 사용 방식도 주요 원인으로 지목된다. 이는 마약을 구하지 못한 사람이 이미 약물에 취한 다른 사람의 혈액을 주사해 환각 효과를 얻는 행위로, 감염 위험이 매우 크다.보고서에 따르면 2024년 한 해 동안 신규 HIV 감염자는 1583명에 달했으며, 2025년 상반기에만 1226건이 추가로 보고됐다. 조사 대상자의 절반은 오염 가능성이 있는 주사기를 사용한 것으로 나타났다.사태가 심각해지자 피지 정부는 지난 1월 국가적 위기 대응에 나섰다. 피지 보건부는 WHO 등과 협력해 감염 확산 방지를 위한 긴급 대책 마련에 고심하고 있다.유엔개발계획 관계자는 “피해를 최소화하기 위해 신속한 대응이 필요하다”며 “HIV 검사와 치료 접근성을 확대해 누구도 의료 체계에서 배제되지 않도록 해야 한다”고 밝혔다.문경근 기자