“12시간 동안 男 1057명과 성관계” 자랑했던 성인배우 발리서 체포… 무슨 일?

이미지 확대 영국의 성인물 배우 보니 블루(26)가 인도네시아 발리에서 외국인들을 동원해 음란물을 제작하려 한 혐의로 체포됐다. 사진은 보니 블루가 ‘뱅 버스’라 이름 붙인 픽업트럭 짐칸에 올라 있는 모습(왼쪽)과 픽업트럭 옆에서 포즈를 취하고 있는 모습(오른쪽). 보니 블루 인스타그램 캡처

12시간 동안 1000명 넘는 남자와 성관계를 가졌다고 주장해 유명세를 탄 영국의 성인물 배우 보니 블루(본명 티아 빌린저·26)가 인도네시아 발리에서 외국인들을 동원해 음란물을 제작하려 한 혐의로 체포된 뒤 재판에 넘겨졌다.지난 12일(현지시간) 유로뉴스, 호주 ABC 등 외신과 자카르타글로브 등 현지 매체에 따르면 보니 블루는 지난 4일 발리섬 바둥군(郡) 페레레난 지역 한 스튜디오에서 현지 경찰에 체포됐다.현장을 급습한 경찰은 보니 블루를 포함해 19명을 연행하고 음란물 촬영에 쓰인 것으로 추정되는 카메라 장비와 소품, 콘돔, 윤활제, USB, 그리고 파란색 픽업트럭과 관련 차량 등록증을 압수했다.연행된 이들 중 보니 블루를 포함한 영국인 등 5명은 음란물 제작 혐의 등으로 구금됐으며, 19세에서 40세 사이의 호주 국적 외국인 등 14명은 목격자로 조사받았다.그러나 경찰과 인도네시아 이민당국은 이들이 음란물을 제작했다는 확실한 증거를 찾지 못 했고, 이에 도로교통법 위반 혐의를 적용해 기소했다. 이들은 또 비자 규정을 어기고 허가 없이 영리 행위를 한 혐의도 받았다.압수된 파란색 픽업트럭에는 ‘뱅 버스’(bang bus)라고 적혀 있었는데, 이는 영어권에서 버스 안 성행위를 나타내는 노골적인 은어로 통한다.지난 12일 덴파사르 지방법원에서 출석한 보니 블루는 자신이 ‘뱅 버스’를 소유하고 있으며 창작 활동과 소셜미디어(SNS) 콘텐츠 제작에 사용하고 있다고 진술했다.그는 그러면서 픽업트럭 뒷좌석에 승객을 태우는 것이 발리의 도로교통법을 위반하는 것인지 몰랐으며, 자신은 차량을 운전하지 않고 승객으로 탑승했다고 말했다.판사는 판결문을 낭독하면서 “피고인이 차량을 지정된 용도에 맞게 사용하지 않은 범죄를 저지른 사실이 법적으로 그리고 확실하게 입증됐다”며 20만 루피아(약 1만 7000원)의 벌금형을 선고했다. 벌금을 내지 않으면 징역 1년에 처해진다.만약 보니 블루가 음란물 제작·유통을 엄격히 금지하는 인도네시아에서 음란물 제작 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 15년의 징역형이나 60억 루피아(약 5억 3000만원)의 벌금형에 처해질 수 있다고 ABC는 전했다.보니 블루는 올해 초 12시간 동안 1057명의 남성과 성관계를 했다며 이 분야 세계 신기록을 세웠다고 주장해 화제를 모은 바 있다.이정수 기자