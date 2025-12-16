“여성들과 이 흉터 공유”…안젤리나 졸리, 유방절제술 흉터 공개

이미지 확대 안젤리나 졸리. 타임 프랑스 창간호 캡처

배우 안젤리나 졸리가 이번 주에 발간된 타임 프랑스 창간호에서 유방 절제술 흉터를 공개했다고 AFP 통신이 15일(현지시간) 보도했다.AFP 통신에 따르면 졸리는 타임 프랑스 창간호와의 인터뷰에서 “저는 제가 사랑하는 많은 여성들과 이 흉터를 공유한다”며 “그리고 다른 여성들이 자신의 흉터를 공유하는 걸 볼 때마다 항상 감동한다”고 밝혔다.그는 “검진과 치료에 대한 접근성은 재정 상황이나 거주지에 따라 좌우돼서는 안 된다”고 강조했다.졸리의 사진은 유명 사진작가 나타니엘 골드버그가 촬영했으며 창간호 첫 페이지에 들어갔다.졸리는 유전적 암 발병 원인으로 인해 2013년 양쪽 유방에 대해 선제적 절제술을 받았으며 2015년에는 양쪽 난소 절제술을 받았다.한편, 졸리는 2026년 2월 18일 프랑스 극장에서 개봉될 예정인 프랑스 감독 앨리스 위노쿠르의 영화 ‘쿠튀르’의 주연을 맡았다.이 영화는 졸리의 암 관련 경험을 반영하고 있다.문경근 기자