‘공산주의’ 쿠바인, 1000명 넘게 우크라이나 전쟁 참전

이미지 확대 지난달 7일 우크라이나 수도 키이우에 위치한 정부청사가 러시아 드론의 공격을 받아 건물 상층부 창문에서 불길이 치솟고 있다. 작은 사진은 이날 키이우 상공을 비행하다 포착된 러시아의 ‘샤헤드’ 공격형 드론 모습. 키이우 AFP·AP 연합뉴스

‘공산주의’ 국가인 쿠바가 러시아를 위해 우크라이나 전쟁에 참전했다는 주장이 나왔다.우크라이나 군사정보국(HUR)은 15일(현지시간) 러시아를 위해 우크라이나 전쟁에 참전했거나 현재 참전 중인 쿠바 국적자가 최소 1076명에 달한다고 밝혔다.우크라이나 매체인 키이우인디펜던트에 따르면 이달 초 미국은 쿠바가 러시아의 전면 침공을 지원하고 있다고 밝혔다.이어 쿠바인 1000~5000명이 전쟁에 참여하고 있다는 내용의 비밀 해제 외교문서를 배포했다.이번 HUR의 발표는 미국의 추정치 중 하한선과 일치하며, 쿠바인의 모집 및 훈련 과정에 대한 구체적인 정보도 추가로 제공했다.HUR에 따르면 쿠바인들은 모스크바 외곽 아방가르드 훈련소에서 단 2주간의 훈련만 받은 뒤 전선에 투입된다.이들은 군복을 받고 체력 단련, 사격 훈련, 전술 의학, 드론 운용 등을 교육받으며, 대부분 보병이나 기계화보병, 돌격부대 소속으로 전투에 참여한다.앞서 쿠바 외교부는 미국의 이 같은 주장에 대해 “참전한 쿠바인들이 쿠바 정부의 동의나 지시 없이 개인적으로 행동한 것”이라며 “국가 차원의 개입은 없었다”고 밝혔다.HUR은 일부 쿠바인들이 페이스북, 유튜브, 틱톡 등에 올라온 고수익 건설 일자리 광고에 속아 러시아로 향했다고 전했다.이들의 여행은 민간 중개인이 항공료를 부담하고, 러시아 외교기관이 관광 또는 취업 비자를 발급하는 방식으로 이뤄진다.러시아에 도착한 후에는 번역 없이 러시아어로 작성된 군 복무 계약서에 서명하도록 유도된다고 한다.러시아는 2022년 침공 이후 네팔, 소말리아, 인도, 쿠바 등지에서 외국인을 모집해 왔다.북한이 파견한 전문 군인을 제외하면 쿠바인은 우즈베키스탄, 타지키스탄, 카자흐스탄, 벨라루스에 이어 다섯 번째로 많은 외국인 참전자로 집계됐다.시리아, 세르비아, 일부 아프리카 국가 출신도 소규모로 참전한 것으로 알려졌다.러시아가 우크라이나 전쟁에서 패배하지 않은 것은 북한을 포함한 동맹국들의 지원 덕분이라는 주장도 나왔다.이날 키릴로 부다노프 HUR 국장은 외국 군사외교단과의 회동에서 “러시아는 이미 전쟁에서 졌어야 했다”며 “북한 등 동맹국의 지원이 없었다면 우크라이나는 점령지를 되찾았을 것”이라고 밝혔다.문경근 기자