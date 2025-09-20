“아들보다 6살 어리다”…32살 연하남과 재혼한 60대 여성에 日 ‘깜짝’

이미지 확대 32살의 나이 차이를 극복하고 결혼한 아자라시(오른쪽)와 남편. 아자라시 인스타그램 캡처

이미지 확대 32살의 나이 차이를 극복하고 결혼한 아자라시(오른쪽)와 남편. 아자라시 인스타그램 캡처

이미지 확대 32살의 나이 차이를 극복하고 결혼한 아자라시(왼쪽)와 남편. 아자라시 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본에서 60대 여성과 30대 남성이 결혼해 화제가 됐다.19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 일본 매체 찬토웹을 인용해 63세 여성 아자라시와 31세 남성이 서로를 ‘왕자님’과 ‘공주님’이라고 부르며 나이 차이를 뛰어넘은 사랑을 이어가고 있다고 보도했다.20년 넘게 결혼 생활을 유지한 아자라시는 48세에 이혼한 뒤 싱글맘으로 아이를 키우며 살아왔다.이후 데이트 애플리케이션을 통해 몇몇 남성을 만났지만 인연은 이어지지 않았다. 그는 혼자서 여러 마리의 개를 돌보며 반려동물 의류 사업을 운영해왔다.2020년 8월, 도쿄의 한 카페에서 누군가 분실한 휴대전화를 주운 것이 아자라시 인생의 전환점이 됐다.며칠 뒤 한 젊은 남성이 잃어버린 휴대전화를 찾으러 왔고 아자라시는 휴대전화를 그에게 돌려줬다.일주일 후 두 사람은 우연히 같은 전철을 타게 됐는데 서로를 알아본 후 연락처를 교환했다. 이후 두 사람은 매일 밤 한 시간 이상 통화를 하며 가까워졌다고 한다.아자라시는 “일이든 일상생활이든 취미든 내가 무슨 이야기를 해도 그는 이해해줬다”며 “내게 진심으로 관심을 가져주는 게 느껴져서 행복했다”고 당시를 떠올렸다.첫 데이트 당시 그는 아자라시에게 “나의 공주가 되어주세요”라는 고백이 담긴 편지를 건넸다고 한다. 두 사람은 한 달 가까이 서로의 나이를 모른 채 연애를 이어갔고, 사귄 지 한 달이 지나서야 서로의 진짜 나이를 알게 됐다.나이 차를 극복한 사랑을 이어간 두 사람은 2022년 혼인 신고를 했다. 아자라시 부부는 현재 결혼정보회사를 함께 운영하는 것으로 알려졌다.아자라시의 아들은 아자라시의 남편보다 6살 많지만 두 사람의 관계를 처음부터 지지했다. 아자라시 남편의 어머니는 처음엔 두 사람의 결혼에 반대했지만, 아들의 강한 의지에 결국 결혼을 허락했다고 한다.이 부부에 대한 소식이 전해지자 온라인에서는 다양한 반응이 쏟아졌다.한 네티즌은 “여성이 젊어 보이고 자신감 넘치고 경제적으로도 성공한 것 같다. 사랑받을 자격이 있다”고 응원했다. 하지만 다른 네티즌은 “이렇게 어린 남편이 언젠가는 더 젊고, 예쁘고, 더 많은 것을 이룬 사람을 만나러 떠나면 어떻게 하냐”고 우려를 표했다.이와 관련해 아자라시는 “지금 행복하다면 그걸로 충분하다”며 “만약 그가 재혼한다면 스스로 책임져야 할 것”이라고 했다.조희선 기자