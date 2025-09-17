UAE, 세계 첫 ‘한의사’ 자격 인정… 국제화 ‘출발’

이미지 확대 침술, 한의원, 한의사 이미지. 픽사베이

한국과 아랍에미리트(UAE)가 한의학 세계화를 위한 협력에 나섰다.보건복지부는 17일 한국한의약진흥원과 함께 UAE 내 한의약 진출을 위한 양국 정부 관계자 의견 교환 등 논의를 시작했다고 밝혔다.복지부에 따르면 UAE는 지난 4월 세계 최초로 자국에 ‘한국 한의사’ 면허 기준을 신설했다.지난 6월에는 UAE 아부다비 보건부 업무 범위에 한의약의 명칭이나 정의, 한의사 활동 범위 등을 규정하기도 했다.UAE 보건부는 침술, 약초요법 등 다양한 동양의학을 전통·보완통합의학(TCIM) 체계로 편입했다.한의약(Korean Medicine)은 중국 중의학(TCM), 인도 아유르베다(Ayurveda)와 함께 독립 카테고리로 고시된 세 번째 아시아계 전통 의학 분야다.UAE의 TCIM 시장은 지난해 기준 약 27억 8000만 달러(약 3조 8650억원) 규모로 추산되고, 2030년까지 연평균 25.39% 성장할 전망이다.정영훈 복지부 한의약정책관은 “UAE의 한국 한의사 자격 인정은 한국 한의약의 국제적 신뢰를 보여주는 상징적인 사례”라고 말했다.문경근 기자