결혼사진 속 ‘낯선 하객’…스토커인 줄 알았더니 반전 정체에 ‘깜짝’

이미지 확대 결혼식 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 2021년 미셸 와일리 부부(위 사진의 가운데)의 결혼식에 참석했던 앤드루 힐하우스의 모습. 온라인 콘텐츠 제작자 ‘다자’가 와일리에게 전달받은 사진에 직접 파란색 원을 표시해 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다. 다자 페이스북 캡처

이미지 확대 2021년 미셸 와일리 부부의 결혼식에 참석했던 앤드루 힐하우스(맨 뒤쪽 파란색 원)의 모습. 다자 페이스북 캡처

이미지 확대 최근 직접 만난 미셸 와일리(왼쪽)와 앤드루 힐하우스. 다자 페이스북 캡처

영국의 한 여성이 자신의 결혼식 사진에서 뒤늦게 발견한 낯선 하객의 신원을 4년 만에 알게 된 사연이 전해졌다.지난 12일(현지시간) BBC, 가디언 등 외신에 따르면 미셸 와일리는 2021년 11월 20일 영국 스코틀랜드 사우스 에어셔의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 와일리는 사진작가로부터 결혼식 사진을 받은 후 정체를 알 수 없는 키 큰 남성 하객을 발견하고 의문에 휩싸였다.와일리는 “남편과 함께 사진을 보고 난 뒤 ‘누구지?’라는 생각이 들었다”며 “처음에 부모님께 여쭤보고 친척, 친구를 비롯해 호텔 측에도 물어봤지만 아무도 그 사람이 누군지 모른다고 했다”고 말했다.와일리는 소셜미디어(SNS)에 사진을 올리며 이 남성의 정체를 밝히려고 애썼으나 시간이 지나도 미스터리는 풀리지 않았다. 그런데도 이상하게 ‘초대하지 않은 하객’ 생각이 계속 머릿속을 맴돌았다고 한다.와일리는 “‘누군가는 이 사람이 누군지 알아야 하지 않나’라는 생각이 들었다”며 “남편에게 ‘이 남자 정말 몰라? 혹시 당신 직장 동료 아니야?’라고 몇 번이나 물어봤다”고 했다. 와일리는 이 남성이 미친 스토커일까 봐 걱정했다고 한다.와일리는 인터넷의 힘을 믿어보기로 했다. 와일리는 페이스북 팔로워 40만명, 틱톡 팔로워 13만명을 보유한 온라인 콘텐츠 제작자 ‘다자’(DAZZA)에게 자신의 결혼식 사진을 SNS 계정에 올려달라고 부탁했다.다자는 최근 자신의 SNS에 와일리의 결혼사진을 올리며 “와일리라는 팔로워가 메시지를 보내왔는데 그녀는 이 남자가 누구인지 알고 싶어한다”며 “이 게시물을 공유해서 이 남자를 찾고 도대체 무슨 일이 일어났는지 알아낼 수 있도록 도와달라”고 적었다.다자가 올린 게시글에 사진 속 남성이 자신이라고 댓글을 단 사람이 나타나면서 의문은 비로소 해소됐다. 두 사람의 결혼식장에서 약 2마일(약 3.2㎞) 떨어진 곳에서 진행될 결혼식에 참석할 예정이었던 앤드루 힐하우스였다.와일리의 결혼식이 치러진 날 다른 장소에서 진행될 지인의 결혼식에 참석할 예정이었던 힐하우스는 예식을 5분 남짓 남기고 예식장에 도착해 서둘러 자리에 앉았다고 한다. 힐하우스의 파트너인 데이비드는 들러리 역할 때문에 힐하우스보다 먼저 결혼식장으로 떠난 상태였다. 신부의 얼굴만 알고 있었던 힐하우스는 결혼식장 앞에서 초조하게 기다리는 신랑을 보고 ‘저 사람이 벤인가보다’라고 생각했다.힐하우스는 신부가 입장할 때 비로소 자신이 잘못된 예식장에 왔다는 것을 깨달았다고 한다. 그는 “결혼식 도중 일어나서 나갈 수는 없었기에 그냥 연기를 해야겠다고 생각했고, 20분 동안 어색하게 앉아서 최대한 눈에 띄지 않도록 노력했다”고 했다. 알고 보니 데이비드가 힐하우스에게 잘못된 예식장을 알려준 것이었다.예식이 끝날 무렵 힐하우스는 조용히 퇴장하려 했지만 사진작가가 단체 사진을 찍어야 한다며 그를 가로막았다. 당시 사진을 보면 힐하우스는 맨 뒤쪽에 서서 불편한 듯 서 있는 모습이다. 힐하우스는 “급히 밖으로 나가서 전화한 뒤 원래 가려던 결혼식장으로 향했다”며 “그곳에서 신랑 신부만큼이나 인기가 많았고, 밤새도록 이 이야기를 사람들에게 들려줬다”고 했다.힐하우스는 이 일을 계기로 와일리와도 인연을 맺게 됐다. SNS 친구를 맺은 그들은 최근에는 직접 만나기도 했다. 와일리는 “웃음을 멈출 수가 없었다”며 “4년 만에 그가 누구인지 알게 됐다는 게 믿어지지 않는다”고 소감을 전했다.조희선 기자