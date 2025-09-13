찰리 커크 암살 용의자는 22세 타일러 로빈슨…트럼프 “사형 바란다”

이미지 확대 FBI가 공개한 찰리 커크 암살 사건 용의자 사진. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령의 대선 승리에 이바지한 우익 청년 활동가 찰리 커크를 총격 살해한 용의자가 검거됐다.12일(현지시간) CNN 등에 따르면 캐시 파텔 미국 연방수사국(FBI) 국장은 전날 오후 10시쯤 커크를 총격 살해한 용의자로 타일러 로빈슨(22)을 검거했다고 발표했다.스펜서 콕스 유타 주지사도 “어젯밤 로빈슨의 가족 구성원이 지인에게 연락했고, 이 지인이 당국에 신고했다”며 “가족과 지인이 법 집행기관에 로빈슨을 인도하는 데 도움을 줬다”고 설명했다.CBS에 따르면 로빈슨의 아버지는 수사 당국이 공개한 사진을 보고 아들을 추궁했다.로빈슨은 사진 속 인물이 자신임을 시인했고, 아버지는 자수를 권유했다고 한다.하지만 로빈슨은 차라리 스스로 목숨을 끊겠다고 했고, 아버지는 가족과 가깝게 지내는 목사에게 연락해 수사 기관 신고로 이어졌다.총격 현장 인근에서 목격된 차량과 옷 등 단서들도 확인됐다.로빈슨은 유타주 남부 워싱턴에서 자랐다. 집에서 8㎞가량 떨어진 딕시 기술대학 전기 견습 과정 3학년생이라고 대학 측은 확인했다.2021년 우수한 학업 성적으로 유타주립대에 장학금을 받고 다녔지만, 한 학기 만에 중퇴했다.유권자 등록 기록에 따르면 특정 정당엔 소속되지 않은 것으로 확인됐다.로빈슨은 이날 오전 변호사를 선임했으며, 이후 묵비권을 행사하고 있다고 CNN은 전했다.트럼프 대통령도 이날 오전 폭스앤드프렌즈 프로그램에 출연해 검거 소식을 알렸다.그러면서 “그가 유죄 판결을 받길 바란다. 아마 그럴 거로 생각한다”며 “사형을 받길 바란다”고 했다.문경근 기자