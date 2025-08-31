인도네시아, 반정부 시위 격화에 “의원 주택수당 폐지”

이미지 확대 지난 29일(현지 시간) 인도네시아 자카르타에서 시민들이 전날 국회의원들에게 지급되는 과도한 수당에 항의하는 시위 중 불에 탄 차량 잔해를 살펴보고 있다. 인도네시아 정부가 지난해부터 국회의원들에게 월 5000만 루피아(약 430만 원)의 주택 수당을 지급한 사실이 알려지자 이에 반발하는 대규모 시위가 일어났다. 5000만 루피아는 인도네시아 빈곤 지역 월 최저임금의 약 20배에 달하는 액수다. 2025.08.29. AP 뉴시스

인도네시아에서 국회의원 특혜에 반대하는 시위가 전국으로 확산하자 결국 의회가 주택수당을 폐지하기로 했다.31일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신 등에 따르면 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 수도 자카르타 대통령궁에서 기자회견을 열고 “의회 지도자들이 국회의원 (주택) 수당과 해외 출장을 포함한 여러 정책을 철회하겠다는 의사를 밝혔다”고 말했다.TV로 중계된 기자회견에는 주요 정당 지도자들도 참석해 프라보워 대통령 옆에서 발표 내용을 지켜봤다.프라보워 대통령은 최근 시위대가 전국 지방의회 건물 등지에 불을 지르고 장관과 국회의원 자택에 침입해 약탈하는 등 과격해지자 이날 오후 정당 지도자들과 회동했다.프라보워 대통령은 시위대가 폭동을 일으키거나 약탈하면 엄중한 조치를 하라고 군과 경찰에 지시했다며 최근 시위대의 일부 행동은 “테러”와 “반역”에 해당한다고 경고했다.그는 “진정성 있는 열망을 평화롭게 표현해 달라”며 “여러분 목소리가 전달되고 기록되며 실행되도록 보장하겠다”고 말했다.이번 시위는 지난해 9월부터 하원 의원 580명이 1인당 월 5000만 루피아(약 430만원)의 주택 수당을 받은 사실이 최근 언론 보도로 뒤늦게 알려지자 지난 25일부터 자카르타에서 시작됐다.국회의원이 주택 수당으로 매월 받는 5000만 루피아는 자카르타 월 최저임금의 약 10배에 달한다.지난 28일 시위 중 20대 오토바이 배달 기사가 경찰 장갑차에 깔려 숨지면서 시위는 전국으로 확산했고, 남술라웨시주 마카사르에서는 시위대의 방화 등으로 4명이 숨졌다.많은 국민이 급등한 세금과 실업률로 어려움을 겪는 상황에서 국회의원에게 주는 주택 수당은 지나치다는 지적이다.시위를 주도하는 전인도네시아학생집행위원회의 무잠밀 이흐산 위원장은 로이터에 “의원들의 특혜 폐지로는 불충분하다”며 “추가 시위를 검토 중”이라고 밝혔다.문경근 기자