“고작 고양이 울음소리에”…프랑스 기차 승객 과태료 17만원 부과

이미지 확대 고양이 자료 이미지. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프랑스에서 기차를 탄 반려묘가 시끄럽게 울어 해당 동물의 주인에게 과태료를 부과한 사연이 공개됐다.지난 26일(현지시간) 프랑스 BFM TV에 따르면 과태료 처분을 받은 승객은 지난 21일 파리와 지방을 연결하는 기차 안에서 고양이를 데리고 탔다.기차에 탄 고양이는 여행 초반 울었다.이에 한 승객이 불만을 제기했고 승무원이 과태료를 부과한 것이다.이 여행객은 110유로(약 17만원)의 과태료를 부과받았다.이 승객은 “철도공사(SNCF)가 규정을 준수하고 필요한 모든 조처를 한 사람에게 과태료를 부과하는 건 안타까운 일”이라고 했다.이어 SNCF의 과태료 부과에 이의를 제기했다.이 승객은 열차 내 반려동물 규정을 모두 지킨 상태였으며, 이동용 우리에 안전하게 태웠고, 고양이 몫으로 별도 운임도 냈다는 입장이다.SNCF는 단지 고양이가 울어서 과태료를 부과한 것은 아니라고 해명했다.SNCF는 “승무원이 해당 승객에게 빈자리가 많은 옆 칸으로 자리를 옮길 것을 제안했는데, 승객이 안타깝게도 이를 거부했다”고 했다.당시 고양이 울음소리 때문에 다른 승객들의 불만이 많았으며, 해당 승객과 승무원의 갈등으로 인한 ‘공공질서 교란’이 원인이었다는 설명이다.문경근 기자