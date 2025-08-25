‘XX’인 척 남자랑 성관계… 수술 안 한 트랜스젠더女 성폭행 유죄

이미지 확대 트랜스젠더인 것을 숨기고 동갑내기 남성과 성관계를 했다 성폭행 혐의 유죄 선고를 받은 시아라 왓킨. 왓킨 인스타그램 캡처

성염색체가 XX인 생물학적 여성인 척 거짓말을 하고 동갑내기 남성과 성관계를 했다 성폭행 혐의로 재판에 넘겨진 영국의 트랜스젠더 여성이 유죄를 선고받았다.지난 22일(현지시간) BBC 등에 따르면 이날 영국 중부 미들즈브러에 있는 티사이드 형사법원에서 열린 시아라 왓킨(21)에 대한 재판에서 법원은 성폭행 혐의를 유죄로 판단했다.이날 재판에서 영국 검찰은 2022년 6월 왓킨이 소셜미디어(SNS)를 통해 알게 된 피해 남성과 만나 성적 접촉을 하면서 ‘생리 중’이라고 주장했다고 밝혔다. 이는 남성이 허리 아래 신체부위를 못 만지게 함으로써 자신이 트랜스젠더라는 사실을 알아차릴 수 없게 하려는 의도에서였다.왓킨은 이후 남성으로부터 오는 연락을 모두 차단했다가 다시 연락을 취해 며칠 뒤 다시 만났다. 이때 왓킨은 자신은 트랜스젠더이며 남성 성기를 가지고 있다고 털어놨다.검찰은 “왓킨이 피해자와 성관계를 갖기 전에 트랜스젠더인 것을 알리려고 하지 않았다는 것이 분명하다”며 “피해자는 조사에서 ‘왓킨이 트랜스젠더라는 사실을 알았다면 성관계를 갖지 않았을 것’이라고 분명히 밝혔으며, 이 사건으로 인해 정신건강에 상당한 영향을 받았다고 말했다”고 했다.왓킨 측 변호인은 사건 당시 왓킨이 거짓말을 했다는 것은 인정하면서도 “왓킨 자신은 여성으로 생각하고 행동하긴 했지만, 보고 듣기엔 남성이었기 때문에 남성은 왓킨이 생물학적 여성이 아니라는 사사실을 ‘명백하게’ 알아챘을 것이라고 주장했다.법원은 남성으로 태어난 왓킨이 13세 때부터 시아라라는 이름을 사용했지만, 어떤 치료나 수술도 받은 적이 없다고 밝혔다. 다만 왓킨은 법정에서 여성형 인칭 대명사로 불렸다.여성 7명과 남성 5명으로 구성된 배심원단은 이틀간의 재판을 거쳐 약 1시간의 심의 끝에 유죄 평결을 내렸다.법원은 왓킨이 3일 이내에 성범죄자 등록부에 서명해야 한다고 알렸다. 왓킨에 대한 형량 선고는 오는 10월 10일 이뤄질 예정이다.이정수 기자