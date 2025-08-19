메뉴
“눈앞에서 식탁 날아가”…유튜버 먹방 촬영 중 차량 ‘쾅’[포착]

이보희 기자
수정 2025-08-19 18:09
입력 2025-08-19 17:47

차량 충격 순간 모습 생생히 담겨
유튜버들 경미한 부상…“살아있음에 감사”

미국의 유튜버들이 먹방 콘텐츠 촬영 중 SUV 차량이 레스토랑에 돌진해 부상을 당한 가운데 이 장면이 이들이 촬영 중인 카메라에 생생하게 포착됐다. 니나 언레이티드 X 캡처(@NinaUnrated)
미국의 유튜버들이 먹방 콘텐츠 촬영 중 SUV 차량이 레스토랑에 돌진해 부상을 당한 가운데 이 장면이 이들이 촬영 중인 카메라에 생생하게 포착됐다. 니나 언레이티드 X 캡처(@NinaUnrated)


미국의 유튜버들이 먹방 콘텐츠 촬영 중 SUV 차량이 레스토랑에 돌진해 부상을 당한 가운데, 이러한 장면이 이들이 촬영 중인 카메라에 생생하게 포착됐다.

19일(현지시간) 힌두스탄 타임스 등 다수 외신에 따르면 유튜버 니나 언레이티드와 패트릭 블랙우드가 촬영 중이던 레스토랑에 SUV 차량이 돌진하는 사고가 발생했다.

음식 리뷰 크리에이터인 이들은 미국 텍사스 타일러에 위치한 한 이탈리아 레스토랑에서 음식을 먹으며 촬영을 하고 있었다.

니나와 패트릭이 샌드위치를 한 입 베어물었을 때 갑자기 한 차량이 이들 자리로 돌진해 식탁을 밀어버렸다.

이에 레스토랑의 유리창이 산산조각 나고 파편이 날아가는 모습이 이들이 촬영 중인 카메라에 고스란히 담겼다.

미국의 유튜버들이 먹방 콘텐츠 촬영 중 SUV 차량이 레스토랑에 돌진해 부상을 당한 가운데 이 장면이 이들이 촬영 중인 카메라에 생생하게 포착됐다. 니나 언레이티드 X 캡처(@NinaUnrated)
미국의 유튜버들이 먹방 콘텐츠 촬영 중 SUV 차량이 레스토랑에 돌진해 부상을 당한 가운데 이 장면이 이들이 촬영 중인 카메라에 생생하게 포착됐다. 니나 언레이티드 X 캡처(@NinaUnrated)




바로 창가에 앉아있던 패트릭은 깨진 유리조각에 여러군데 베였고, 니나 역시 날아온 유리 파편에 얼굴 등 부상을 입었다.

니나는 18일 소셜미디어 X에 “내일은 없을 수도 있다(Tomorrow Is NOT Promised)”는 글과 함께 해당 영상을 공유했다.

또한 인스타그램에도 “텍사스 휴스턴의 식당에서 먹방 촬영 중 SUV 차량이 충돌해 유리벽을 뚫었다”며 “살아있음에 감사할 따름”이라는 글과 함께 유리 파편으로 인해 부상 당한 사진을 공개했다.

사진에는 유리 파편으로 인해 얼굴과 손 등에 피를 흘리며 병원에서 치료를 받고 있는 니나의 모습들이 담겼다.

식당 SUV 돌진 사고로 인해 얼굴 등에 부상을 당한 유튜버 니나 언레이티드. 인스타그램(@NINAUNRATED) 캡처
식당 SUV 돌진 사고로 인해 얼굴 등에 부상을 당한 유튜버 니나 언레이티드. 인스타그램(@NINAUNRATED) 캡처


그는 “내가 맛있는 연어 샌드위치를 베어물었을 때 차량이 우리 옆을 강타했다. 하지만 우리는 살아남았다”고 전했다.

이어 “이 경험으로 내 인생에서 뭐가 중요한지 생각하게 됐다”며 “미워하고 분노하기에는 인생은 너무 짧다. 놓아주고 용서하고 주변 사람들을 소중하게 여기라. 이게 우리의 마지막 식사가 될 수도 있다”고 조언했다.

이보희 기자
