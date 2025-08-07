“모스크바∼평양 항공편, 전석 매진”…실제론 ‘썰렁’

러시아와 북한이 최근 재개한 모스크바·평양 간 직항편이 매진됐다는 러시아 언론의 보도와 달리 실제론 좌석이 텅텅 빈 채 운항하는 것이 포착됐다.
6일(현지시간) 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스는 러시아 국영 언론이 모스크바·평양 노선의 승객 수와 관련해 각기 상반된 보도를 하면서 이 노선을 누가 어떤 목적으로 이용하는지 의문이 제기되고 있다고 전했다.
모스크바와 평양 간 첫 직항편인 러시아 노드윈드 항공사의 보잉 777-200ER는 지난달 28일 저녁 모스크바 셰레메티예보 공항을 출발해 이튿날 평양에 도착했다.
러시아 국영 통신 RIA는 이 항공편 운항을 보도하면서 편도 575달러(약 80만원)의 항공권이 매진됐다고 전했다.
그러나 실제 항공기 내부를 보도한 영상은 이와 달리 텅텅 빈 모습이었다.
보잉 777-200ER 기종은 최대 400명을 수용할 수 있다.
국영 TV 채널인 러시아24와 러시아1은 모스크바 출발 평양행 항공편의 좌석이 대부분 비어있고, 그나마 찬 좌석에는 북한 승객이 앉아있는 모습을 내보냈다.
러시아1 기자는 탑승객이 약 80명이라고 했다. 이는 전체 좌석의 5분의 1 정도에 불과하다.
탑승객 대부분 북한 주민과 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관이 이끄는 러시아 대표단이었다고 전했다.
크리스 먼데이 동서대 교수는 NK뉴스에 “러시아와 북한 모두 이번 직항편 개설을 관광에 초점을 맞춘 것으로 발표한다”면서도 “좌석이 빈 기차와 비행기의 사진은 실제로는 그렇지 않다는 것을 시사한다”고 했다.
문경근 기자
