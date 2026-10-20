연일 쾅!쾅!쾅! 포격 터지는 사우디...아시안컵 1년 연기 만지작

세줄 요약 사우디 정세 불안 심화, 아시안컵 연기 우려 확대

주요 스포츠·투자 행사 연쇄 취소와 연기 이어짐

한국 축구, 모레노 감독 계약과 평가전 일정 변수

이미지 확대 8일 사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 국제공항에서 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 공항을 공격했다고 밝힌 후 연기와 불길이 치솟고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 경기 앞둔 로베르토 모레노 감독 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기. 한국 로베르토 모레노 감독이 입장해 있다. 2026.10.6 용인 연합뉴스

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2027년 1월 사우디아라비아 수도 리야드에서 개최 예정인 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 대회의 ‘1년 연기’ 우려가 조금씩 커지고 있다. 사우디를 향한 예멘의 친이란 반군 후티의 공세가 안정은커녕 연일 격화하면서다.20일(한국시간) 로이터와 AFP 등 주요 외신은 사우디가 최근 ‘정세 불안’을 이유로 연말에 예정됐던 주요 스포츠 행사를 연쇄 취소·연기한 가운데 ‘중동의 다보스 포럼’으로 불리는 국제 투자 회의 ‘미래투자이니셔티브’ 행사도 이달 26일 예정에서 2027년으로 잠정 연기됐다고 보도했다. 대규모 투자 회의까지 연기했다는 건 사우디 정부가 현 상황을 심각한 위기로 본다는 방증으로 풀이된다.스포츠계에서는 일찌감치 사우디 대회 일정을 변경하고 있다. 당장 이달 리야드 개최가 예정됐던 초대형 테니스 이벤트 대회 ‘식스 킹스 슬램’은 12월로 연기됐다. 올해 대회는 부상으로 시즌을 조기 마감한 얀니크 신네르(이탈리아)를 제외하고 카를로스 알카라스(스페인), 노바크 조코비치(세르비아), 알렉산더 츠베레프(독일) 등이 참가를 예고했다. 하지만 이마저도 또 연기될 수 있다.11월 리야드에서 열릴 예정이던 사이클링 세계선수권 대회는 선수 보호를 이유로 결국 취소됐고, 총상금 500만 달러(약 66억원) 규모 골프 대회 사우디 인터내셔널도 무기한 연기됐다. 국제축구연맹(FIFA)은 사우디 제다에서 개최될 예정이던 축구 e스포츠 대회 ‘FIFAe 파이널 2026’ 일정을 잠정 연기했고, 일부 국가는 참가를 철회했다.상황이 이렇게 흘러가자 아시안컵 정상 개최 입장을 고수하던 AFC 측도 1년 연기 외 개최지 변경 등 대안 검토에 착수했다. 셰이크 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장은 “필요하다면 대회를 1년 연기할 수도 있다”라면서도 “연기 결정을 서두를 이유는 없으며, 현재까지는 모든 것이 예정대로 진행되고 있다”고 밝혔다. 다만 “현지 상황이 바뀔 수 있기 때문에 11월 말까지는 지켜볼 필요가 있다”고 여지를 남겼다.올해 북중미 월드컵 참패 이후 로베르트 모레노(스페인) 감독에게 대표팀 임시 사령탑을 맡긴 대한축구협회도 ‘사우디 딜레마’에 빠졌다. 애초 축구협회는 모레노 감독에게 9~11월 6차례 A매치 평가전 기회를 준 뒤, 경기 내용과 결과에 따라 아시안컵까지 감독 계약 기간을 연장한 뒤 정식 감독으로 선임하는 그림을 그렸다.그러나 모레노 감독이 앞선 4차례 평가전에서 경기 안팎으로 합격점을 받기 어려운 결과를 낸 상황에서, 아시안컵 정상 개최가 불투명해졌고 사우디를 비롯해 중동 국가와 치르려던 11월 평가전 일정 협의도 답보 상태에 빠졌다.박성국 기자