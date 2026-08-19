네타냐후 광고에 맘다니 뉴욕시장 등장한 까닭은

反네타냐후 인물들 한 광고 담아

10월 총선 전 지지율 반등 노림수

이미지 확대 이스라엘 텔아비브 시내에 설치된 집권 리쿠드당의 선거 광고판에 모즈타바 하메네이(왼쪽부터) 이란 최고지도자, 조란 맘다니 미국 뉴욕시장, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 나임 카셈 헤즈볼라 사무총장의 사진과 ‘그들은 네타냐후가 지기를 바란다. 그들이 이기게 놔두지 마라’라는 문구가 적혀 있다.

텔아비브 로이터 연합뉴스

세줄 요약 맘다니 포함 반네타냐후 포스터 공개

외부의 적 부각해 우파 지지층 결집

부패 재판·전쟁 비판 속 입지 약화

2026-08-19 10면

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이끄는 우파 성향의 집권 리쿠드당이 오는 10월 총선을 앞두고 조란 맘다니 미국 뉴욕시장을 적대적으로 묘사한 대형 선거 포스터를 공개했다.17일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 최근 이스라엘 텔아비브 시내에는 맘다니 시장을 포함해 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자, 나임 카셈 헤즈볼라 사무총장, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령의 얼굴이 나란히 배치된 대형 광고판이 등장했다. 리쿠드당 로고가 새겨진 이 광고판에는 ‘그들은 네타냐후가 패배하기를 바란다. 그들이 승리하게 놔두지 마라’라는 문구가 적혀 있다.네 인물을 ‘반(反)네타냐후 진영’으로 제시한 것은 선거의 프레임을 국내 문제에서 ‘외부의 적’으로 전환하려는 전략으로 풀이된다. 안보 불안감을 자극해 네타냐후 총리를 중심으로 강성 우파 지지층 결집을 노린 것이다. 앞서 맘다니 시장은 이스라엘의 가자지구 전쟁을 강하게 비판하며, 국제형사재판소(ICC)가 체포영장을 발부한 네타냐후 총리에 대해 연방정부가 즉각 체포해야 한다고 촉구한 바 있다.현재 네타냐후 총리는 부패 혐의 재판과 중동전쟁 등으로 비판 여론이 거세다. 게다가 우군인 도널드 트럼프 미국 대통령마저 아직 공식 지지 선언을 하지 않아 입지가 더욱 좁아진 상황이다.이스라엘 매체 예루살렘포스트는 “2019년 총선 당시 네타냐후는 자신을 지지하는 인물들, 특히 트럼프 대통령의 명성에 힘입어 선거 운동을 펼쳤다”며 “이번엔 자신에게 맞서는 인물들을 활용해 공포심에 호소하는 선거 운동을 하고 있다”고 짚었다.조희선 기자