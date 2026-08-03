스페인 ‘세우타 사태’ 사망자 72명으로 늘었다

6만명 가까이 몰려… 대부분 익사

모로코 “스페인 대법원 판결 영향”

세줄 요약 세우타로 이주민 대규모 유입, 사망자 72명 집계

익사·압사 피해 속 양국 사망자 수 차이 발생

허위정보·브로커·판결 오해가 원인으로 지목

2026-08-04 14면

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모로코에서 북아프리카 내 스페인 영토 세우타로 수만 명의 이주민이 넘어오는 과정에서 사망한 사람이 5명 증가한 72명으로 집계됐다.2일(현지시간) AFP·로이터통신 등 외신에 따르면 스페인 당국은 “가장 최신 집계된 사망자 수는 72명”이라고 밝혔다. 사망자 대부분은 모로코에서 헤엄쳐 세우타로 향하던 중 익사했으며 일부는 방파제와 국경 울타리를 넘으려다 압사로 목숨을 잃었다. 스페인 당국은 추가 희생자가 나올 것으로 보고 최대 200구의 시신을 안치할 수 있는 시설을 준비하고 있는 것으로 전해졌다.모로코 당국도 처음으로 자국민 사망자를 집계해 발표했다. 모로코 내무부는 2일 현재 세우타에 진입하려다 숨진 사람이 11명이라고 밝혔다. 이들 중 10명은 익사했고, 1명은 바위에서 추락사했다고 내무부는 전했다. 이는 스페인의 최신 집계와는 큰 차이가 있다. 모로코는 정확한 사망자 집계와 신원 확인을 위해 스페인 당국과 협의 중이라고 전했다.모로코 내무부는 이번 사태의 주요 원인 중 하나로 스페인 대법원 판결을 들었다. 해상으로 진입한 이민자의 본국 송환을 잠정 금지한다는 취지의 판결을 오해한 이민자들이 유럽으로 이동하기 위해 세우타에 몰려들었다는 것이다. 내무부는 또 온라인상 허위 정보 유포, 이민 브로커 등도 대규모 월경의 원인으로 지목했다.모로코와 접경한 세우타에는 지난달 말부터 지난 1일까지 최대 6만명의 이주민이 모로코에서 한꺼번에 밀려들면서 혼란이 벌어졌다. 스페인 당국이 이주민 대부분이 자발적으로 모로코로 돌아갔다고 밝혔으나 이번 사태를 계기로 유럽에서 한동안 잠잠했던 이민 논쟁이 이어질 전망이다.조희선 기자