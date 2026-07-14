[속보] “이란, 유조선 2척 미사일 공격…선원 1명 사망·8명 부상”

세줄 요약 호르무즈 해협 오만 영해 통과 중 피격

유조선 2척에 순항미사일 2발 명중

선원 1명 사망, 8명 부상 및 화재 발생

이미지 확대 13일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 동부 해안 코르파칸 인근 호르무즈 해협을 항해하는 선박들. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 2026.7.13 AFP 연합뉴스

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오만 영해를 통해 호르무즈 해협을 통과하던 유조선 2척이 이란의 공격을 받았다고 아랍에미리트(UAE) 국방부가 14일(현지시간) 밝혔다.UAE 국방부는 “국영 유조선 몸바사호와 알바히야호가 오만 영해 내 호르무즈 해협의 남쪽 항로를 통과하던 중 이란의 순항미사일 2발의 표적이 됐다”며 “몸바사호 승조원 인도인 선원 1명이 사망하고 8명(인도인 6명·우크라이나인 2명)이 부상했다. 부상자 중 4명은 중상이며 이 공격으로 2척 모두 불이 났다”고 발표했다.이어 “이번 노골적 공격은 역내 안보를 위협하고 국제법을 위반한 심각한 행위로 강력히 규탄한다”고 덧붙였다.UAE 국방부는 피격 시점과 지점에 대해서는 구체적으로 공개하지 않았다.이란이 3월 초 호르무즈 해협을 봉쇄하기 전까지 유조선 등 대형 선박은 오만 영해가 대부분인 분리통항대(TSS)의 남북 2개 항로를 따라 통항했다.이란 당국은 현재 이 항로를 위험 수역으로 지정하고, 이란 영해를 통과하는 안전 항로를 따라 해협을 통항해야 한다고 주장하고 있다.UAE 국방부의 설명을 고려하면 이날 피격된 유조선은 기존 TSS를 항해한 것으로 보인다.이정수 기자