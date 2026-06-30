이란 “호르무즈 해협 지정 항로 외 통행 차단”

오만과 선박 관리 협정 체결 요구

佛 기뢰 제거 동참 두곤 “도발 말라”

이미지 확대 27일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습.

AFP 연합뉴스

세줄 요약 호르무즈 해협 통제권 둘러싼 이란 강경 발언

오만과 관리 협정 추진, 불발 시 자체 통제 예고

지정 항로 외 선박 차단 및 외국 개입 거부

2026-07-01 13면

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이란이 호르무즈 해협 해상 교통 통제권에 대한 강경 입장을 재확인하며 압박 수위를 높였다고 29일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.이날 카젬 가리바바디 이란 외무부 차관은 이란 국영TV를 통해 “오만과 호르무즈 해협 선박 통행 관리에 대한 협정 체결을 원한다”고 밝히면서도 “오만이 동의하지 않으면 자체적인 교통 통제 계획을 추진할 것”이라고 강조했다.이어 “오만 측에 다른 나라들이 이 문제에 간섭할 권리가 없다고 경고했다”고 덧붙였다. 이란과 오만은 향후 며칠 내 이와 관련한 전문가 회담을 시작할 예정이다.이란은 미국과 합의한 종전 양해각서(MOU)를 근거로 호르무즈 해협 관리 권한이 자국의 독점적인 권한이라는 입장이다. MOU 5조는 ‘이란은 상업 선박의 안전한 통항을 위해 최선을 다해 조처할 것’이라고 규정하고 있다. 가리바바디 차관은 이와 관련해 “이란이 지정하지 않은 항로를 이용한 선박의 통항을 반대하며, 이를 차단할 것”이라고 경고했다.가리바바디 차관은 이날 엑스에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 호르무즈 해협 기뢰 제거 작업 동참을 언급한 것에 대해 “우리는 어떠한 것도 허용하지 않는다”며 “도발적인 언사로 상황을 더욱 꼬이게 만들지 말 것을 강력히 권고한다”고 경고하기도 했다.한편 이란 외무부는 앞서 “미국 대표단이 카타르 도하로 향하고 있지만 그들과 만날 계획이 없다”고 밝히면서도 대표단이 카타르를 방문할 예정이라고 인정했다. 다만 잠정 합의 이행 상황을 점검하기 위한 것이라며 이번 방문이 미국 대표단의 방문과는 무관하다고 주장했다.김신우 수습기자