“네타냐후, 레바논 협의체 패싱에 패닉”

미·이란 충돌관리체계서 빠져

이스라엘 군사작전 침해 우려

美고위당국자는 배제설 부인

이미지 확대 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리.

로이터 연합뉴스

세줄 요약 레바논 안보 체계서 이스라엘 배제 우려 확산

네타냐후, 이란 영향력 확대와 작전 제약 경계

총선 앞두고 헤즈볼라 대응이 정치 변수로 부상

2026-06-24 12면

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레바논을 둘러싼 미국과 이란의 새로운 안보 관리 체계에 이스라엘이 사실상 배제되면서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 한때 패닉 상태에 빠졌다고 현지 언론이 보도했다.22일(현지시간) 채널12에 따르면 네타냐후 총리는 스위스에서 열린 미국과 이란의 고위급 회담에서 레바논 휴전 유지를 위한 충돌 방지 관리 체계 도입이 합의되자, 레바논 내 이란 영향력 확대와 이스라엘의 군사작전 자유 침해를 우려한 것으로 전해졌다.특히 새로운 체제에는 2024년 조 바이든 행정부의 중재로 구성된 기존 기구와 달리 이스라엘이 제외될 거란 가능성이 제기돼 이스라엘 정부의 불안이 커졌다. 협상 중재국인 카타르와 파키스탄은 회담 후 성명을 통해 “레바논 내 군사작전 종료 준수 보장을 위해 당사국들과 레바논 간의 ‘갈등 완화 기구’를 설치하기로 합의했다”고 밝혔는데, 여기에는 미국, 이란, 레바논, 카타르, 파키스탄이 참여하는 것으로 알려졌다.다만 미국 고위 당국자는 이스라엘이 해당 기구에서 배제됐다는 주장을 부인했다.액시오스는 네타냐후 총리가 미·이란 합의 중 핵 관련 조항보다도 레바논 관련 조항을 더 심각하게 여기고 있다고 전했다. 오는 10월 총선을 앞두고 레바논 무장 정파 헤즈볼라 대응 문제가 그의 정치적 입지와 관련돼 있기 때문이다. 네타냐후 총리는 총선 패배로 직에서 물러나면 부패 혐의로 3건의 형사 재판을 받아야 한다. 한 소식통은 “네타냐후는 이 문제에 거의 패닉 상태”라고 전했다.김신우 수습기자