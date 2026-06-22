카타르 LNG 거점 ‘이란 폭격 복구’ 중 또 폭발

기술 결함… 18명 실종 54명 부상

세계 에너지 공급망 타격 가능성

이미지 확대 카타르 LNG 허브 라스라판 산업단지.

EPA 연합뉴스

세줄 요약 라스라판 LNG 단지 복구 중 폭발 발생

18명 실종, 최소 54명 부상 집계

세계 LNG 공급 20% 거점, 시장 우려

2026-06-23 14면

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세계 최대 액화천연가스(LNG) 생산 중심지인 카타르 라스라판 산업단지에서 21일(현지시간) 기술적 결함으로 인한 폭발 사고가 발생해 18명이 실종되고 최소 54명이 다쳤다고 AFP·로이터통신 등이 카타르 내무부 발표를 인용해 보도했다.이날 사고는 미국과 이란 간 전쟁으로 시설이 파괴된 이후 설비를 재가동하는 과정에서 폭발한 것으로 알려졌다. 카타르 국영 에너지 기업인 카타르에너지는 라스라판 산업단지 내 바르잔 가스 공급 시설에서 폭발과 화재가 발생했다며 “시동 중 사고가 발생했다”고 설명했다.이번 사고는 미국, 호주, 러시아와 함께 세계 주요 LNG 생산국 중 하나인 카타르에서 발생한 만큼 세계 에너지 시장에 혼란을 초래할 수도 있을 전망이다. 라스라판 산업단지는 카타르 북동부 해안에 있는 세계 최대 LNG 생산·수출 기지로, 전 세계 LNG 공급량의 약 20%를 담당한다.앞서 라스라판 산업단지는 중동 전쟁 국면에서 이란의 드론 공격으로 상당한 피해를 입어 지난 3월부터 LNG 생산을 중단했다. 당시 카타르 당국은 해당 공격으로 자국 전체 LNG 수출 능력의 약 17%가 감소했다며 ‘불가항력’을 선언하고 시설 복구에 3~5년 걸린다고 밝혔다.다만 이번 사고로 카타르가 LNG 수출 재개 시점을 늦추지는 않을 것이란 관측도 나온다. 블룸버그 통신에 따르면 빈 운반선 4척이 호르무즈 해협을 통과해 라스라판항으로 향하는 것으로 알려졌다. 블룸버그는 지난 16일 소식통을 인용해 카타르가 호르무즈 해협 개방 후 두 달 안에 LNG 생산량을 평상시 수준의 80%까지 회복하는 것을 목표로 하고 있다고 전했다.김신우 수습기자