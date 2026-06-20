[속보] 이스라엘, 레바논 재공습… “전투기·드론 공격에 5명 사망”

세줄 요약 휴전 합의 직후 레바논 남부 재공습

전투기·드론 공격으로 5명 사망

후속 협상·실무협상 일정 차질 우려

이미지 확대 20일(현지시간) 이스라엘의 공습을 받은 레바논 남부 도시 나바티에에서 연기가 피어오르고 있다. 2026.6.20 AFP 연합뉴스

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이스라엘이 레바논 무장정파 헤즈볼라와 휴전에 합의한 지 몇 시간 만에 레바논 남부를 또다시 공격해 5명이 숨졌다고 AFP·로이터통신 등이 레바논 국영 NAA통신을 인용해 전했다.보도에 따르면 이스라엘군은 20일(현지시간) 새벽 전투기와 드론을 이용해 레바논 남부 나바티에 10여곳에 공습을 단행했다.이번 공격으로 아랍 살림에서 3명이, 데이르 자흐라니에서 1명이 숨진 것으로 전해졌다. 드웨이르에서는 드론이 오토바이를 공격해 1명이 사망했다.이스라엘은 지난 17일 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 서명한 이후에도 레바논 무력 공습을 계속해왔다.미국과 이란의 종전 MOU 1조는 ‘레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다’고 명시하고 있다.이란이 이를 들어 이스라엘의 레바논 공격은 종전 협정 위반이라며 반발하면서 미국과 이란의 추가 협상은 지연된 바 있다.미국의 압박 속에 이스라엘과 헤즈볼라는 휴전에 합의, 현지시간 기준 19일 오후 4시를 기해 발효됐다.하지만 휴전 몇 시간 만에 이스라엘이 레바논을 또다시 공습하면서 종전 후속 협상 개최에 걸림돌로 작용할 가능성이 있다.미국과 이란은 이란 핵 문제와 제재 해제 등을 논의하기 위한 첫 실무 협상을 이번 주말 스위스에서 개최할 예정이었으나 일정을 확정하지 못하고 있다.이정수 기자