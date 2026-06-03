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[속보] 이란 혁수대 “미 5함대 기지 공격”… 미군 “미사일·드론 요격”

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-06-03 09:10
입력 2026-06-03 09:06
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1일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 한 거리를 걷는 남성 뒤로 미사일이 항공모함을 공격하는 모습이 표현된 벽화가 보이고 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 2026.6.1 WANA 로이터 연합뉴스
1일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 한 거리를 걷는 남성 뒤로 미사일이 항공모함을 공격하는 모습이 표현된 벽화가 보이고 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 2026.6.1 WANA 로이터 연합뉴스


[속보] 이란혁명수비대 “미 5함대 기지 미사일·드론으로 공격”



[속보] 美중부사령부 “바레인·쿠웨이트로 날아오던 미사일·드론 요격”

이정수 기자
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