국제 중동·아프리카 [속보] 이란 혁수대 “미 5함대 기지 공격”… 미군 “미사일·드론 요격” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/middleeast-africa/2026/06/03/20260603500015 URL 복사 댓글 0 이정수 기자 수정 2026-06-03 09:10 입력 2026-06-03 09:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 1일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 한 거리를 걷는 남성 뒤로 미사일이 항공모함을 공격하는 모습이 표현된 벽화가 보이고 있다. 사진은 기사 내용과 무관함. 2026.6.1 WANA 로이터 연합뉴스 [속보] 이란혁명수비대 “미 5함대 기지 미사일·드론으로 공격” [속보] 美중부사령부 “바레인·쿠웨이트로 날아오던 미사일·드론 요격”이정수 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이란혁명수비대가 공격 대상으로 삼았다고 발표한 곳은? 미 5함대 기지 미 중부사령부