UAE, 지난달 비밀리에 이란 공습

남부 연안 라반섬 정유시설 타격

세줄 요약 UAE, 이란 라반섬 정유시설 비밀 공습 정황

미·이란 임시 휴전 전 이뤄진 선제 타격 추정

이란, UAE·쿠웨이트에 즉각 보복 공습 단행

2026-05-13 12면

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전쟁 발발 이후 이란의 공격이 집중됐던 아랍에미리트(UAE)가 지난달 이란을 직접 타격한 정황이 뒤늦게 알려졌다.11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 지난달 초 UAE가 이란 남부 연안 라반섬의 정유시설을 공격한 것으로 보인다고 보도했다. 해당 공격은 미국과 이란이 4월 8일부터 2주간 임시 휴전을 확정하기 이전 시점에 이뤄진 것으로 전해졌다.지난달 8일 이란 국영방송 IRIB는 “라반섬 정유시설이 비겁한 공격을 받았다”며 UAE와 쿠웨이트에 같은 날 보복 공습을 단행했다고 보도했다. 다만 UAE는 공식적으로 해당 공격을 인정하지 않고 있다.전쟁 전 UAE는 미국과 긴밀한 관계를 유지하면서도 영공 제공에는 선을 그었다. 그러나 개전 이후 이란이 대미 보복 차원에서 주변 걸프 국가들을 공격하자 태도를 바꾼 것으로 보인다.특히 UAE는 이란으로부터 이스라엘보다 더 많은 2800발이 넘는 미사일과 드론 공격을 받았고, 이같은 무차별 공습에 중동의 금융·상업 허브이자 관광중심지라는 위상에도 영향을 받았다. 이후 UAE는 걸프 국가 중 이란에 가장 강경한 입장을 보이며 미국과 군사 협력을 강화해왔다. 자국 내 이란 관련 시설을 폐쇄하고 이란 국민의 입국 및 경유를 제한하는 경제적 압박 조치도 병행하고 있다.특히 지난 3월 중순에는 이란 상공에서 UAE가 운용하는 것으로 추정되는 전투기가 포착되며 직접 개입 가능성이 제기되기도 했다.김신우 수습기자