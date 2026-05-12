‘성모 마리아상’에 담배 물린 이스라엘 병사, 철창행

세줄 요약 레바논 남부서 성모 마리아상 모독 사진 확산

이스라엘군, 병사 2명에 군 교도소 구금형 선고

예수상 파괴 사례까지 겹치며 논란 확대

이미지 확대 이스라엘군 병사가 최근 레바논 남부의 한 기독교 마을에서 성모 마리아상 입에 담배를 물리는 등 종교적 상징물을 모독한 사진이 공개돼 파문이 일고 있다. 소셜미디어(SNS) 캡처

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최근 레바논 남부에서 성모 마리아상에 담배를 물리고 사진을 찍는 행위를 저지른 이스라엘 병사 2명에게 군 교도소 구금형이 내려진 것으로 알려졌다.11일(현지시간) AFP통신에 따르면 이스라엘군은 이날 소셜미디어(SNS)에 “수주 전 레바논 남부에서 한 병사가 기독교 종교 상징물을 모독하는 모습이 사진으로 찍힌 사건과 관련해 행위를 저지른 병사에게는 군 교도소 21일 형이, 사건을 촬영한 병사에게는 군 교도소 14일 형이 선고됐다”고 전했다.해당 사건은 종교 모독 행위로 논란이 됐다. 앞서 지난주 온라인상에서는 레바논 남부에서 이스라엘 군인이 담배를 피우면서 성모 마리아상에 담배를 꽂는 모습이 담긴 사진이 확산하며 비난이 커졌다. 당시 이스라엘군은 “조사가 진행될 것이고 조사 결과에 따라 해당 군인에게 엄중한 징계 처분이 내려질 것”이라고 밝혔다.앞서 이스라엘군은 지난달 21일에도 레바논 남부 기독교 마을 데벨에서 예수상을 파괴하고 이를 사진으로 촬영한 병사 2명에게 30일간 군 교도소 구금 처분을 내린 바 있다. 공개된 사진 속에는 한 이스라엘 병사가 대형 망치를 사용해 십자가에 못 박힌 예수상의 머리를 내리치는 모습이 담겨 공분을 샀다.이스라엘은 이란 전쟁 발발 직후부터 이란의 편에서 참전한 레바논 무장 정파 헤즈볼라와 무력 공방을 벌여왔다. 이 과정에서 이스라엘 군인에 의한 종교 모독 행위가 빈번하게 발생하고 있다.문경근 기자