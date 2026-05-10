[속보] “이란, 미국 종전안에 대한 답변 파키스탄에 전달”

이미지 확대 미국과 이란의 2차 종전 협상이 무산된 파키스탄 수도 이슬라마바드의 모습. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란은 미국이 제시한 종전안에 대한 답변을 협상 중재국 파키스탄에 전달한 것으로 전해졌다.이란 국영 IRNA 통신은 10일(현지시간) 최근 미국의 제안에 대한 이란의 답변이 이날 파키스탄에 건네졌다며 “제시된 계획에 따라 현 단계에서의 협상은 역내 전쟁의 종식에 중점을 두고 진행될 예정”이라고 전했다.답변과 관련한 구체적인 내용은 이 보도에서 다뤄지지 않았다. 지난 8일 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 취재진과 만나 미국의 요구 조건에 대한 이란의 답변을 받았는지 질문받자 “나는 아마도 오늘 밤 서한을 받을 것”이라고 했다.이와 관련, 지난 6일 미국 매체 악시오스는 양국이 1쪽짜리 종전 양해각서(MOU) 체결에 근접했다고 보도했고, 로이터 통신과 알아라비야 방송 등 다른 외신에서도 비슷한 관측이 나왔다.MOU는 양국이 전쟁 종식을 선언하고 호르무즈 해협 개방, 이란 핵 프로그램 제한, 대이란 제재 해제와 관련한 세부 합의 도출을 위해 30일간의 협상 개시를 함께 선언하는 형식으로 구성된 것으로 알려졌다.한편 이란군 합동참모본부의 알리 압둘라히 사령관은 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이를 만나 군사작전 수행과 관련해 이란군에 새로운 지침을 전달받은 것으로 알려졌다.로이터 통신은 10일(현지시간) 이란 반관영 파르스통신을 인용해 압둘라히 사령관이 모즈타바에게 이란군의 준비 태세를 보고했다고 전했다. 다만 파르스통신은 이번 면담이 언제 이뤄졌는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.압둘라히 사령관은 “이란군은 미국과 시오니스트(이스라엘) 적들의 어떠한 행동에도 대응할 준비가 돼 있다”며 “적들이 실수를 저지른다면 이란은 신속하고 강력하며 단호하게 대응할 것”이라고 밝혔다.문경근 기자