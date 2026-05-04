이란, 美 ‘호르무즈 통항 지원’에 “휴전 위반 가능성” 경고

WSJ “‘해방 프로젝트’, 군함 호위 아닌 기관 간 운항 조율”

이미지 확대 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 해협 일대 봉쇄 작전을 벌이고 있는 미군. 미 중앙사령부 엑스 캡처

세줄 요약 미국, 호르무즈 해협 통항 지원 계획 발표

이란, 미국 개입은 휴전 위반이라 경고

군함 호위 제외, 절차적 지원에 무게

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국이 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들의 통항을 지원하겠다고 밝히자 이란 고위 당국자가 휴전 위반이 될 수 있다고 경고했다.3일(현지시간) AFP 통신에 따르면 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책 위원장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 “경고! 호르무즈 해협의 새로운 해상 질서에 대한 미국의 어떠한 개입도 휴전 위반으로 간주될 것”이라며 “호르무즈 해협과 페르시아만은 말장난의 장소가 아니다”라고 적었다.연이은 게시글에서 그는 호르무즈 해협에 대한 미국의 간섭이 휴전 위반으로 간주될 것이라고 거듭 경고하면서 “호르무즈 해협과 페르시아만은 트럼프의 망상적인 게시물에 의해 관리되지 않을 것이다. 아무도 책임 떠넘기기 시나리오를 믿지 않을 것”이라고 힐난했다.이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 현지시간으로 4일 오전부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나올 수 있도록 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’(해방 프로젝트)을 시작하겠다고 밝힌 직후 나왔다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “전 세계 여러 나라, 특히 중동 분쟁에 전혀 관여하지 않은 나라들이 호르무즈 해협에 갇힌 자국 선박들을 풀어주는 데 도움을 줄 수 있는지 미국에 문의해 왔다”면서 “우리 대표단을 통해 이 나라들의 선박과 선원이 안전하게 해협을 빠져나갈 수 있도록 최선을 다하겠다고 전하라고 지시했다”고 밝혔다.이어 “해방 프로젝트는 중동 시간으로 월요일(4일) 오전에 시작될 예정”이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 해방 프로젝트의 구체적인 내용을 공개하지 않았다. 월스트리트저널(WSJ)은 이번 계획이 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 국가, 보험사, 해운기관들이 조율하도록 하는 프로세스라고 미국 고위 당국자를 인용해 보도했다.이 당국자는 미국 군함이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 호위하는 방안은 현재로선 포함되지 않는다고 전했다.이란의 격한 초기 반응과 달리 해방 프로젝트가 미국 군함의 호위가 아닌 절차적 지원에 그친다면 해협 내 군사적 긴장이 급격히 고조되지는 않을 전망이다.트럼프 대통령은 해방 프로젝트를 인도적 절차로 규정하며 이란이 이를 방해한다면 “강력한 조치를 취할 수밖에 없을 것”이라고 밝혔다.이에 따라 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장 수위는 이란의 향후 대응에 따라 좌우될 것이라는 관측이 나온다.신진호 기자