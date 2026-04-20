이스라엘 병사, 예수상에 망치질…軍 “엄중하게 생각”

이미지 확대 19일(현지시간) 소셜미디어에 확산한 사진. 사진 속 이스라엘 병사는 예수 그리스도상을 훼손하고 있다. 엑스(X·옛 트위터)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

레바논 남부에서 작전을 수행하던 이스라엘 군인이 예수 그리스도상을 훼손하는 모습이 찍힌 사진이 소셜미디어(SNS)에서 확산하며 논란이 됐다. 이에 이스라엘군 측은 자국 병사가 맞는 것으로 보인다며 조사 결과에 따라 적절한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.20일 AFP통신, 타임스오브이스라엘(TOI) 등에 따르면 이스라엘군(IDF)은 이날 성명에서 해당 사진에 대한 1차 검토 결과 “사진 속 인물이 레바논 남부에서 작전 중인 이스라엘군 병사로 판단됐다”고 밝혔다.이어 “IDF는 이번 사건을 매우 엄중하게 바라보고 있으며, 해당 병사의 행위는 우리 군 장병들에게 기대되는 가치와 전적으로 배치된다는 점을 강조한다”고 했다. 그러면서 “이번 사건은 북부사령부에서 조사 중이며 결과에 따라 관련자들에게 적절한 조치가 취해질 것”이라며 “기독교 공동체가 성상을 제자리에 복구하는 것을 지원할 예정”이라고 했다.앞서 SNS 엑스(X)에서는 레바논의 한 마을에서 한 이스라엘 군인이 대형 망치를 사용해 십자가에서 떨어진 예수상의 머리 부분을 내리치는 모습이 담긴 사진이 빠르게 확산했다. 현지 매체들의 보도에 따르면 이 성상은 레바논 남부 기독교 마을인 데블(Debl)에 있었다. 이에 TOI는 “최근 이스라엘 당국과 예루살렘의 기독교 지도자 간 긴장이 고조된 가운데 이번 사건이 발생했다”고 전했다.팔레스타인계인 아흐마드 티비 이스라엘 의회 의원은 페이스북에서 “가자의 모스크와 교회를 폭파하고 예루살렘 골목에서 기독교 성직자들에게 자유롭게, 아무런 처벌도 받지 않고 침을 뱉는 자들은 예수 그리스도상을 부수고 그 영상을 공개하는 것을 두려워하지 않는다”고 규탄했다.앞서 지난 16일 이스라엘과 레바논은 이란 전쟁을 계기로 3월 초부터 이어진 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 전쟁과 관련해 ‘열흘 휴전’에 합의했다.문경근 기자