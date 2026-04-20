국제 중동·아프리카 [속보] 이란군 “美군함에 드론으로 보복 타격”…“호르무즈 통제법 곧 시행” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/middleeast-africa/2026/04/20/20260420500022 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-04-20 09:10 입력 2026-04-20 09:10 이미지 확대 APTOPIX Iran War 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 유조선 한 대가 정박해 있다. 2026.4.18 AP 연합뉴스 [속보] 이란군 “美군함에 드론으로 보복 타격”…“호르무즈 통제법 곧 시행” 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이란군이 미군함에 실시한 타격 방법은? 드론 미사일