“호르무즈 개방해도 정상화에 수개월 걸릴 듯”

이미지 확대 지난 18일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 유조선의 모습. AP 연합뉴스

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이란이 호르무즈 해협을 다시 개방하더라도 글로벌 무역 정상화와 자유로운 통행은 최대 수개월이 걸릴 수 있다는 예상이 나왔다.지난 19일 니혼게이자이신문에 따르면 아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장은 17일 영국 런던 IMO 본부에서 취재진과 만나 “호르무즈 해협이 전면 개방되더라도 항행 정상화에는 수주에서 최대 수개월이 걸릴 수 있다”고 했다. 그는 이란이 해협에 설치한 기뢰 제거 작업과 이를 지원할 국제 공조 체계 구축에 시간이 필요하다고 설명했다.앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난 17일 이스라엘과 레바논의 휴전 발표 이후 “남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 선언했지만, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 해협의 재통제 방침을 밝히고 있다.이와 관련, 도밍게스 총장은 안전이 확보되는 대로 해협 내 갇혀 있는 선박 2000척과 선원 2만명을 단계적으로 대피시킬 계획이라며 “정상적인 무역 재개는 그 이후에 이루어질 것”이라고 말했다. 그는 “확인이 필요하지만 호르무즈 해협에서 IMO가 결정한 ‘분리 항로’ 방식이 현재 적용되고 있지 않은 것으로 보인다”고 우려했다.IMO와 이란, 오만은 1968년 선박 충돌을 막을 목적으로 호르무즈 해협의 좁은 수로 내에서 입·출항 항로를 각각 설정하고 그 사이에 약 3.2km 너비의 완충 지대를 두는 ‘분리 항로’(TSS)를 공식 채택했다. 도밍게스 총장은 “통행료 징수의 법적 근거가 없는 호르무즈 해협에 통행료가 도입된다면 해운업계에 매우 나쁜 선례가 될 것”이라고 했다.문경근 기자