국제 중동·아프리카 [속보] 이란 “호르무즈 완전 개방…레바논 휴전기간 이란이 정한 항로로” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/middleeast-africa/2026/04/17/20260417500247 URL 복사 댓글 0 이정수 기자 수정 2026-04-17 22:04 입력 2026-04-17 21:56 이미지 확대 호르무즈 해협 지도를 배경으로 3D 프린트로 제작한 석유통이 보이는 일러스트. 2026.3.26 로이터 연합뉴스 [속보] 이란 “호르무즈 완전 개방…레바논 휴전기간 이란이 정한 항로로” 이정수 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이란이 호르무즈해협 정책을 어떻게 발표했는가? 완전 개방 일부 제한