모사드 차기 수장에 ‘네타냐후 복심’ 고프만

이미지 확대 로만 고프만 소장

2026-04-14 12면

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이스라엘 해외정보국 모사드의 차기 수장으로 베냐민 네타냐후 총리의 군사보좌관인 로만 고프만 소장이 공식 내정됐다.이스라엘 총리실은 12일(현지시간) 고프만 소장이 오는 6월 2일부터 5년간 모사드 국장직을 수행할 예정이라고 밝혔다. 앞서 네타냐후 총리는 고프만 소장에 대한 공식 임명장에 서명했다. 이번 인선은 아셔 그루니스 전 대법원장이 이끄는 고위직 인사 자문위원회의 승인을 거쳐 최종 확정됐다.모사드는 미 중앙정보국(CIA)를 능가하는 정보력을 가졌다고 평가를 받을 정도로 뛰어난 정보기관으로 유명하다. 특히 이번 중동전쟁의 이란 최고지도자 참수작전에서도 모사드의 정보력이 큰 역할을 했다는 것이 대체적인 평가다. 이같은 정권의 핵심 기관 수장에 총리의 측근을 임명하며 ‘친정 체제’를 강화했다는 분석이 나온다.고프만 소장은 과거 심리전 공작 과정에서 불거진 논란 때문에 임명 과정이 순탄하지 않았다.앞서 인사 자문위는 2022년 골란고원 주둔 제210 바샨 사단장 재임 시절 벌어진 고프만 소장의 10대 청소년 이용 공작 사건 관련 논란을 다뤘다. 당시 고프만 소장은 17세 청소년을 포섭해 이란, 헤즈볼라, 하마스를 겨냥한 아랍어 소셜미디어 심리전 공작에 투입한 것으로 알려져 논란이 됐다. 고프만 소장은 미성년자를 위험한 공작에 동원했다는 의혹을 부인했다.김주환 기자