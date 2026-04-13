국제 중동·아프리카 [속보] 미군 “美동부시간 13일 오전 10시부터 이란 출입 해상교통 봉쇄” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/middleeast-africa/2026/04/13/20260413500004 URL 복사 댓글 0 이정수 기자 수정 2026-04-13 06:16 입력 2026-04-13 06:09 이미지 확대 호르무즈 해협 인근 걸프만 해상에 떠 있는 화물선들. 2026.3.11 로이터 연합뉴스 [속보] 미군 “美동부시간 13일 오전 10시부터 이란 출입 해상교통 봉쇄” [속보] 미군 “이란 오가지 않는 배의 호르무즈 통과는 방해 안 해”이정수 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 미군의 이란 해상교통 봉쇄 시작 시점은? 미동부시간 13일 오전 10시 미동부시간 14일 오전 10시