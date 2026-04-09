트럼프 “‘진정한 합의’ 이행까지 미군 머물 것…다음 ‘정복’ 고대하고 있어”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 제임스 S 브래디 기자회견장에서 이란 분쟁에 대해 연설하며 총을 쏘는 시늉을 하고 있다. 2026.4.6 AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) “진정한 합의(REAL AGREEMENT)가 완전히 이행될 때까지 모든 미군 함정과 항공기, 병력은 이란과 그 주변 지역에 계속 머물 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜 게시물에서 “탄약, 무기, 그리고 이미 상당한 전력 약화를 초래한 적을 사살하고 파괴하는 데 적합하고 필요한 모든 물자와 함께” 이란 주변 지역에 현재의 미군 병력 배치를 유지하겠다고 말했다.이어 “(그럴 가능성은 매우 낮지만) 만약 어떤 이유로든 합의가 이행되지 않는다면 그 어느 때보다 더 크고, 더 강력하고, 더 격렬한 전투(Shootin)가 시작될 것”이라고 강조했다.트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유 금지와 관련해 “모든 거짓 수사에도 불구하고 오래전 합의된 바와 같이 핵무기 보유는 불가하며, 호르무즈 해협은 개방되고 안전하게 유지될 것”이라고 했다.그는 끝으로 “그동안 우리의 위대한 군대는 재충전하고 휴식을 취하며, 다음 정복(Conquest)을 고대하고 있다”며 “미국이 돌아왔다!”고 적었다.이정수 기자