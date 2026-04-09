메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

트럼프 “‘진정한 합의’ 이행까지 미군 머물 것…다음 ‘정복’ 고대하고 있어”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-04-09 13:47
입력 2026-04-09 13:06
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 제임스 S 브래디 기자회견장에서 이란 분쟁에 대해 연설하며 총을 쏘는 시늉을 하고 있다. 2026.4.6 AFP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 제임스 S 브래디 기자회견장에서 이란 분쟁에 대해 연설하며 총을 쏘는 시늉을 하고 있다. 2026.4.6 AFP 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) “진정한 합의(REAL AGREEMENT)가 완전히 이행될 때까지 모든 미군 함정과 항공기, 병력은 이란과 그 주변 지역에 계속 머물 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜 게시물에서 “탄약, 무기, 그리고 이미 상당한 전력 약화를 초래한 적을 사살하고 파괴하는 데 적합하고 필요한 모든 물자와 함께” 이란 주변 지역에 현재의 미군 병력 배치를 유지하겠다고 말했다.

이어 “(그럴 가능성은 매우 낮지만) 만약 어떤 이유로든 합의가 이행되지 않는다면 그 어느 때보다 더 크고, 더 강력하고, 더 격렬한 전투(Shootin)가 시작될 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 이란의 핵무기 보유 금지와 관련해 “모든 거짓 수사에도 불구하고 오래전 합의된 바와 같이 핵무기 보유는 불가하며, 호르무즈 해협은 개방되고 안전하게 유지될 것”이라고 했다.



그는 끝으로 “그동안 우리의 위대한 군대는 재충전하고 휴식을 취하며, 다음 정복(Conquest)을 고대하고 있다”며 “미국이 돌아왔다!”고 적었다.

이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
트럼프 대통령이 미군 철수 조건으로 제시한 것은?
관련기사
더보기
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기