“美·이란 휴전 성공 여부, 이스라엘 억제에 달려”

이미지 확대 이란 전쟁에 반발해 지난달 17일 사의를 표명한 조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장. AP 연합뉴스

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미국과 이란의 조건부 휴전 성공 여부가 이스라엘의 독자적 군사 행동 통제에 달려 있다는 지적이 제기됐다.조 켄트 전 국가정보국(DNI) 국가테러대응센터(NCTC) 센터장은 8일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “휴전이 성공적으로 이루어지도록 하려면, 우리는 먼저 이스라엘을 확실히 ‘억제’해야 한다”고 적었다. 퇴역 군인인 켄트 전 센터장은 트럼프 대통령의 오랜 지지자였지만 이란 전쟁은 이스라엘의 로비 때문에 시작됐다고 주장하면서 지난달 전격 사퇴했다.그는 지난달 17일 엑스에 사퇴를 선언하며 “양심상 현재 진행 중인 이란 전쟁을 지지할 수 없다”며 “이란은 우리 국가에 즉각적인 위협이 되지 않았으며, 우리가 이 전쟁을 시작한 것은 이스라엘과 그들의 강력한 미국 내 로비단체 때문이라는 게 명백하다”고 했다.이런 가운데 이스라엘 공군은 미국과 이란이 파키스탄 중재로 2주간 조건부 휴전을 발표한 이후에도 이란에 대한 공습을 지속하고 있다.셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 휴전 범위에 레바논도 포함된다고 밝혔지만, 이스라엘이 친이란 무장 정파 헤즈볼라에 대한 작전을 중단했다는 징후는 보이지 않는다고 타임스오브이스라엘(TOI)은 전했다.TOI와 알자지라 등에 따르면 이스라엘 총리실은 공식 성명에서 “이스라엘은 이란이 (호르무즈) 해협을 즉각 개방하고 미국·이스라엘 및 역내 국가들에 대한 모든 공격을 중단한다는 조건으로 트럼프 대통령의 이란 공격 2주 중단 결정을 지지한다”고 했다. 다만 “이번 2주간의 휴전은 레바논에는 적용되지 않는다”고 했다.문경근 기자