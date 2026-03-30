국제 중동·아프리카 에너지 절감 조치에… 불 꺼진 카이로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/middleeast-africa/2026/03/31/20260331014010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-30 23:52 입력 2026-03-30 23:52 이미지 확대 에너지 절감 조치에… 불 꺼진 카이로 29일(현지시간) 미국·이스라엘의 대이란 전쟁 여파로 전력 절감 조치를 시행 중인 이집트 카이로에서 자동차들이 가로등이 꺼져 어둑한 도로 위를 지나고 있다.카이로 AP 뉴시스 29일(현지시간) 미국·이스라엘의 대이란 전쟁 여파로 전력 절감 조치를 시행 중인 이집트 카이로에서 자동차들이 가로등이 꺼져 어둑한 도로 위를 지나고 있다. 카이로 AP 뉴시스 2026-03-31 14면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지