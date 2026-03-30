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에너지 절감 조치에… 불 꺼진 카이로

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수정 2026-03-30 23:52
입력 2026-03-30 23:52
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에너지 절감 조치에… 불 꺼진 카이로
에너지 절감 조치에… 불 꺼진 카이로 29일(현지시간) 미국·이스라엘의 대이란 전쟁 여파로 전력 절감 조치를 시행 중인 이집트 카이로에서 자동차들이 가로등이 꺼져 어둑한 도로 위를 지나고 있다.
카이로 AP 뉴시스


29일(현지시간) 미국·이스라엘의 대이란 전쟁 여파로 전력 절감 조치를 시행 중인 이집트 카이로에서 자동차들이 가로등이 꺼져 어둑한 도로 위를 지나고 있다.

카이로 AP 뉴시스
2026-03-31 14면
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