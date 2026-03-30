이미지 확대 에너지 절감 조치에… 불 꺼진 카이로 29일(현지시간) 미국·이스라엘의 대이란 전쟁 여파로 전력 절감 조치를 시행 중인 이집트 카이로에서 자동차들이 가로등이 꺼져 어둑한 도로 위를 지나고 있다.

카이로 AP 뉴시스

2026-03-31 14면

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29일(현지시간) 미국·이스라엘의 대이란 전쟁 여파로 전력 절감 조치를 시행 중인 이집트 카이로에서 자동차들이 가로등이 꺼져 어둑한 도로 위를 지나고 있다.카이로 AP 뉴시스