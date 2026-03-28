이란 매체 “호르무즈 통행료 수입 연 150조원 넘을 것”

이미지 확대 지난 11일 한 유조선이 호르무즈 해협 인근을 지나고 있다. 로이터 연합뉴스

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이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과할 경우 연간 1000억 달러(약 150조원) 이상의 수입을 올릴 수 있을 것으로 예상된다고 이란 타스님 통신이 27일(현지시간) 보도했다.이 매체는 ‘호르무즈 통행료’와 관련해 두 가지 시나리오를 제시했다. 첫 번째는 선박당 약 200만 달러(약 30억원)의 ‘특별 안보 서비스’ 비용을 부과하는 방법이다. 통신은 전쟁 이전 하루 평균 140척이 호르무즈 해협을 통과한 점을 고려하면, 이를 연간으로 환산할 경우 통행료가 1000억 달러를 웃돌 것으로 분석했다. 이는 이란의 명목 국내총생산(GDP)의 20∼25% 수준에 달한다.두 번째는 통행료를 부과하되 수에즈, 파나마 운하 통과 요금 등 기존 국제 사례를 기준 삼아 선박 1척당 평균 40만 달러(약 6억원) 정도를 받는 방식이다. 이를 연간으로 환산하면 200억∼250억 달러(약 30조∼38조원)에 이를 것으로 전망된다고 이 매체는 전했다.이란은 현재 공식적으로 호르무즈 해협 통행료를 부과하고 있지는 않다. 다만 일부 선박이 1척당 약 200만 달러를 통행료로 내고 이 해협을 통과했다는 사례가 전해졌다.이란 파르스 통신은 지난 25일 이란 의회가 호르무즈 해협을 지나가는 선박에 안전을 제공하는 대가로 통행료를 징수하는 법안의 초안을 다듬고 있으며 다음 주에 최종안이 나올 예정이라고 전했다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 인도 매체 인디아투데이와 인터뷰에서 “이란은 안전한 호르무즈 해협 통항을 위한 요금을 다른 나라와 선박에 꼭 부과할 것”이라며 “이란에 강요된 전쟁 상황 탓에 해협 통과를 위한 일련의 조치가 시행되고 있다”고 말했다.문경근 기자