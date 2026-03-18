[속보] 이란, 안보수장 라리자니 사망 공식 확인 “가혹한 복수 기다려”

이스라엘 “표적 공습으로 제거”

이미지 확대 알리 라리자니 이란 최고 국가안보회의(SNSC) 사무총장

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이란 정부가 안보 수장인 알리 라리자니 최고 국가안보회의(SNSC) 사무총장의 사망을 18일(현지시간) 공식 확인했다.이란 국영매체들은 이날 SNSC의 성명을 인용해 라리자니가 미국과 이스라엘의 공습으로 아들, 참모, 경호원과 함께 사망했다고 전했다.SNSC는 “이슬람 혁명을 위해 평생 노력한 그가 순교했다”고 밝혔다.마수드 페제시키안 이란 대통령도 성명을 통해 “순교자들의 피로 자신의 손을 물들인 테러리스트 범죄자들을 기다리는 건 가혹한 복수”라며 미국과 이스라엘을 향해 날을 세웠다.앞서 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 전날 자국 군이 라리자니를 겨냥한 표적 공습을 단행해 그가 사망했다고 밝혔다.혁명수비대 지휘관 출신인 라리자니는 이란 군사·안보 책임자로 전쟁 수행과 외교 전략을 총괄하는 이란의 최고 핵심 인사다. 하메네이로부터 비상상황시 국가를 운영할 전권을 위임받은 것으로도 알려져 하메네이 사후 최고지도자 후보군 가운데 한명으로 거론되기도 했다.김소라 기자