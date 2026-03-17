이스라엘 “라리자니 제거”… ‘전시 이란’ 리더십 노렸다

안보라인 핵심 권력자 표적 공습

하메네이 이어 또 최고위급 암살

“바시즈 민병대 사령관 함께 제거”

모즈타바, 미국측 휴전 제안 거부

이미지 확대 알리 라리자니 최고국가안보회 사무총장.

EPA 연합뉴스

2026-03-18 14면

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이란 군사·안보의 실질적 책임자인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 이스라엘군의 표적 공습에 사망한 것으로 17일(현지시간) 전해졌다. 미국·이스라엘의 공습 첫날 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 폭사한 데 이어 또다시 이란 최고위급 인사가 암살된 것이다.이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 이날 성명을 통해 “이란의 실세인 라리자니가 테헤란의 준군사조직 바시즈 사령관과 함께 전날 밤 제거됐다”고 밝혔다. 카츠 장관이 제거했다고 밝힌 바시즈 사령관은 이슬람혁명수비대(IRGC) 산하 바시즈 민병대 사령관인 골람레자 솔레이마니다. 카츠 장관은 “이란 지도부를 계속 추적하도록 이스라엘 방위군에 지시했다”고도 했다.이스라엘 국방부는 카츠 장관이 이날 오전 전황 평가 회의에서 “라리자니와 바시즈 민병대 지휘관은 밤사이 제거돼 하메네이를 포함해 이미 제거된 ‘악의 축’ 모든 구성원이 있는 지옥의 심연으로 떠났다”고 말했다고 전했다. 다만 이란 측은 이날 현재 라리자니의 사망 여부를 공식적으로 확인하지 않고 있다.혁명수비대 지휘관 출신인 라리자니는 이란 군사·안보 책임자로 전쟁 수행과 외교 전략을 총괄하는 이란의 최고 핵심 인사다.그는 하메네이로부터 비상상황 시 국가를 운영할 전권을 위임받은 것으로도 알려져 하메네이 사후 최고지도자 후보군 가운데 한 명으로 거론되기도 했다.이스라엘이 라리자니 제거에 나선 것은 그가 사실상 현재 ‘전시 이란’의 실질적인 지도자 역할을 하고 있다고 판단했기 때문으로 풀이된다. 최고지도자로 모즈타바 하메네이가 선출됐지만, 라리자니가 사실상 ‘최고지도자 권한대행’을 맡아 대미 항전을 비롯한 국정 전반을 관리하고 있었다는 분석이다. 이 때문에 모즈타바의 첫 공식 메시지도 라리자니가 ‘대필’한 것이라는 관측이 나오기도 했다.라리자니의 사망이 사실로 확인된다면 이란으로서는 하메네이에 이어 또다시 정권 핵심 인물을 잃게 되는 셈이 된다. 모즈타바가 공식 석상에 모습을 드러내지 않는 가운데 ‘전시 리더십’을 책임진 핵심 인사가 사라지게 되면 향후 대미·대이스라엘 항전에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다.한편 모즈타바는 제3국을 통해 전달된 미국과의 긴장 완화 및 휴전 제안을 거부했다고 로이터 통신이 전했다.김주연 기자