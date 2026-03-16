WSJ “백악관, 호르무즈 호위 연합군 이번주 발표”

이미지 확대 소말리아 해역에 파병됐던 청해부대 ‘최영함’. 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 행정부가 이번 주 중으로 여러 국가가 호르무즈 해협 통과 선박을 호위하는 연합 함대 구성에 합의했다고 발표할 계획인 것으로 전해졌다.15일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 행정부 관계자들은 이런 계획을 전하며 선박 호위 작전 수행 시점이 적대 행위 중단 이후인지, 아니면 그 이전에라도 할 수 있는지 아직 논의 중이라고 했다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “많은 나라들, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 나라들이 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라며 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 거론했다. 다만 백악관은 호르무즈 호위 연합 구성 발표 계획에 대해 논평을 거부했다.트럼프 대통령이 언급한 대상 국가들은 아직 확답을 피하고 있다. 청와대는 “한미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해 나가겠다”고 말했다. 일본 외무성도 NHK방송에 “일본은 자국의 대응을 스스로 결정하며, 독자적인 판단이 기본 원칙”이라고 말했다. 주미 중국대사관 대변인은 CNN방송에 중국은 즉각적인 적대 행위 중단을 촉구하고 있다고만 밝히고, 트럼프 대통령의 요청에 대해선 말을 아꼈다.영국과 프랑스도 명확한 답변을 내놓지 않았다. 다만 이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 이날 걸프협력회의(GCC·아라비아반도 6개국으로 구성) 회원국 외무장관과의 공동 성명을 통해 “자국의 안보와 안정을 수호하고 영토, 시민과 거주자를 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 할 권리가 있다”고 밝혔다.문경근 기자