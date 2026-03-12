이란, 유조선 보이면 무차별 폭격…“한 방울도 못 지나가”

불바다 된 중동 해역

이미지 확대 유조선서 치솟는 불기둥 11일(현지시간) 이라크 영해에서 이란의 공격을 받은 유조선이 불기둥과 검은 연기에 휩싸여 있다.

로이터 연합뉴스

2026-03-13 12면

이란이 중동 해역에서 유조선과 화물선을 공격하는 등 해상 공세 수위를 높이고 있다. 공중과 육상에서 군사력 열세에 놓이자 해상에서 글로벌 물류 교란과 유가 상승 등을 지렛대 삼아 미국을 압박하려는 것으로 보인다.11일(현지시간) CNN, 로이터통신 등에 따르면 이라크 항만 당국은 이날 이라크 바스라 항구에서 발생한 공격으로 외국 유조선 2척에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 최소 1명이 사망하고 승무원 38명이 구조된 것으로 알려졌다. 바스라 항구는 이란이 봉쇄하고 있는 호르무즈 해협과 직선거리로 800㎞가량 떨어져 있다.이라크 당국이 공격 주체를 밝히지 않은 가운데 CNN에 따르면 이란은 수중 드론 공격으로 이라크의 유조선을 폭파했다고 주장했다. 투자정보업체 IG마켓 애널리스트 토니 시카모어는 로이터통신에 “국제에너지기구(IEA)의 전략 비축유 방출 발표에 대한 이란의 직접적이고 강력한 대응으로 보인다”고 전했다.이란은 개전 초반 주변국에 있는 미군 주요 시설을 대상으로 공습을 퍼부었으나 이제는 점차 선박과 항만 시설에 대한 공격에 집중하는 모양새다. 오만 살랄라 항구의 대형 연료 저장 탱크도 이란제 샤헤드 드론으로 보이는 물체의 공격으로 화재가 발생했다고 CNN은 전했다. 앞서 이날 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 일대에서 혁명수비대 해군의 경고를 무시한 채 운항한 이스라엘, 태국, 일본 등 외국 선박 4척을 공격했다고 밝혔다.이란군을 통합 지휘하는 중앙군사본부 카탐 알안비야는 이날 국영TV를 통해 발표한 성명에서 “미국과 이스라엘, 그들의 동맹국들에 소속됐거나 이들 나라의 석유 화물을 실은 어떠한 선박도 정당한 표적으로 간주할 것”이라고 위협했다. 로이터통신에 따르면 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 일대에서 지금까지 공격받은 선박은 최소 16척으로 늘어났다.대이란 작전을 주도하고 있는 미 중부사령부는 이날 호르무즈 해협 주변 민간 항구를 공격할 것이라고 예고하며 민간인들에게 대피령을 내렸다. 그러면서 “군사 목적으로 사용되는 민간 항구는 보호 지위를 상실하며 국제법상 합법적 군사 표적이 된다”고 경고했다.도널드 트럼프 미 대통령은 이날 오하이오주로 향하는 길에 기자들과 만나 미군이 호르무즈 해협의 기뢰 부설함을 대부분 제거했다면서 제거된 기뢰 부설함이 “59~60척”이라고 주장했다. 미 중부사령부는 전날 제거한 기뢰 부설함이 16척이라고 밝힌 바 있다.조희선 기자