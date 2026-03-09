이란 해역 지나는 ‘만능키’… “우리는 중국 선박입니다”

발 묶인 배들의 ‘위장 신호’

이미지 확대 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 주위에서 작전하는 이란 혁명수비대 보트들.

AFP 연합뉴스

2026-03-09 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

페르시아만과 인근 해역을 지나는 선박들이 이란의 공격을 피하기 위해 ‘중국 선박’으로 위장하는 사례가 늘고 있는 것으로 전해졌다. 이란과 우방 관계인 중국 선박은 공격 대상에서 제외될 것이라는 기대 때문이다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 7일(현지시간) 해상 교통 데이터 플랫폼 마린트래픽을 분석한 결과 최근 일주일 동안 최소 10척의 선박이 트랜스폰더(선박 자동식별장치)에 입력하는 정보를 ‘중국인 선주’, ‘전원 중국인 선원’ 등으로 바꿨다고 보도했다.이란은 지난 1일 호르무즈 해협 봉쇄를 선언하면서 미국·이스라엘·유럽 및 그 동맹국 선박의 통과를 금지했다. 다만 중국 선박에 대해서는 별도로 언급하지 않았다. 이에 일부 선주들이 중국과 관련된 것처럼 신호를 바꿔 해협을 통과하려는 것으로 보인다. 해운 데이터 플랫폼 케이플러의 매튜 라이트 애널리스트는 FT에 “특정 항구나 국적과의 연관성을 숨기기 위해 위장하는 것”이라고 설명했다.신호를 바꾼 선박은 컨테이너선과 유조선 등 종류가 다양했으며 화물을 가득 실은 배와 빈 배가 섞여 있었다고 FT는 전했다. 트랜스폰더 신호는 주변 선박과 정보를 주고받아 충돌을 막는 데 쓰이지만, 입력 정보는 비교적 쉽게 변경할 수 있다.실제로 신호를 바꾼 뒤 해협을 통과한 사례도 포착됐다. 로이터통신에 따르면 ‘아이언 메이든’이라는 선박은 지난 4일 정보를 ‘중국인 선주’로 바꾼 뒤 호르무즈 해협을 지나갔다. 전쟁 첫날인 지난달 28일에는 ‘보가지치’라는 연료 탱크선이 해협을 건너는 동안 신호를 ‘무슬림 선박’이라고 입력한 것으로 알려졌다.일부 선박은 위치정보시스템(GPS) 신호를 조작해 유도무기를 교란하는 방법도 쓰는 것으로 전해졌다. 유조선 추적업체 탱커트래커스는 “이런 선박들은 데이터 플랫폼에서 서로 겹쳐 있는 것처럼 나타난다”고 설명했다.로이드시장협회에 따르면 현재 약 1000척의 선박이 페르시아만과 인근 해역에 발이 묶여 있다. 이란 혁명수비대는 지난 4일 호르무즈 해협에서 통과 금지 경고를 무시한 선박 10여척을 미사일로 공격해 불태웠다고 밝혔다.유승혁 기자