테헤란 인근 유류시설 3곳서 불기둥… 이란은 유조선 때렸다

전쟁 2주째… 민간 시설 피해 확대

이미지 확대 테헤란서 치솟는 불기둥 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 8일째인 7일(현지시간) 이란 테헤란의 메흐라바드 국제공항 인근에서 거대한 불기둥과 검은 연기가 치솟고 있다. 이스라엘군은 이날 테헤란 인근 석유 연료 저장소를 타격하며 이란의 에너지 관련 시설을 이번 전쟁에서 처음으로 공격했다.

2026-03-09

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 2주째로 접어든 가운데 중동 일대의 민간 시설로 피해가 확대되고 있다. 미·이스라엘의 광범위한 공습으로 이란이 더욱 고립된 가운데 전쟁이 장기화될지 여부는 2주 차 상황을 통해 가늠하게 될 것으로 예상된다.앞서 공습 1주 차에 이란 공중을 장악한 미국과 이스라엘은 공격 타깃을 이란 무기 생산 시설과 에너지 인프라 등으로 옮기며 이란의 숨통을 한층 더 조였다. 7일(현지시간) 외신을 종합하면 이번 전쟁은 이날 현재 이란 수도 테헤란과 레바논 수도 베이루트, 호르무즈 해협 등 3대 전선으로 형성됐다.이스라엘군은 이날 성명에서 80대 이상의 전투기가 테헤란 내 목표물을 향해 ‘광범위한 파상 공습’에 나섰다고 밝혔다. 주요 목표물은 테헤란과 ﻿중부의 군사기지, 미사일 발사대 등이었다. 이란 석유부는 테헤란 북서부 샤흐란, 서부 카라지, 남부 샤흐레레이의 유류 저장 시설이 공격받았다고 밝혔다. 이란의 민간 에너지 시설이 공격받은 건 개전 이래 ﻿처음이다.국경에서 맞붙었던 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 교전은 레바논 수도 베이루트 중심부로 번졌다. 이스라엘군은 8일 베이루트 라마다 호텔 건물을 공습해 10여명의 사상자가 발생했다. 주로 국경과 베이루트 외곽에서 이뤄졌던 교전이 수도 중심부에서 일어난 건 이번 전쟁에서는 처음이다. 이스라엘군은 성명에서 “베이루트에서 활동하는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 핵심 지휘관들을 표적으로 삼았다”고 밝혔다.“호르무즈 해협 통과를 시도하는 모든 선박을 불태우겠다”고 위협했던 이란은 실제 공격을 이어 갔다. 이란 반관영 타스님 통신에 따르면 IRGC는 호르무즈 해협에서 유조선 한 척을 타격했다﻿. IRGC는 “‘프리마’라는 이름의 유조선 한 척이 호르무즈 해협 통행금지 및 혁명수비대 해군 측의 거듭된 경고를 무시한 채 항해하다가 자폭 드론에 피격됐다”고 말했다.이란은 지난 7일 마수드 페제시키안 대통령이 이웃 걸프국을 공격하지 않겠다고 밝혔지만 몇 시간이 채 되지 않아 오히려 공격 수위를 높였다. IRGC는 바레인의 주파이르 미군기지를 공격했다고 발표했다. 또 아랍에미리트(UAE) 국방부는 자국 방공망이 두바이에서 이란 미사일과 드론을 요격했다고 밝혔다.이란은 걸프국이 아닌 미군기지를 겨냥한 것이라는 입장이지만, 사우디아라비아 등은 공격이 계속될 경우 보복에 나설 것이라고 경고했다.최영권 기자