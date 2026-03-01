국제 중동·아프리카 [속보] 이란, 혁명수비대 총사령관 사망 공식 확인 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/middleeast-africa/2026/03/01/20260301500053 URL 복사 댓글 0 이정수 기자 수정 2026-03-01 12:34 입력 2026-03-01 12:24 이미지 확대 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 가운데 1일(현지시간) 이란 테헤란의 엔겔랍 광장에 모인 사람들이 하메네이의 사진을 안고 슬퍼하고 있다. WANA 로이터 연합뉴스 [속보] 이란, 혁명수비대 총사령관 사망 공식 확인 [속보] 이란 임시 지도자위원회 구성…최고지도자 권한 대행이정수 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지