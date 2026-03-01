메뉴
[속보] 이란, 혁명수비대 총사령관 사망 공식 확인

이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-03-01 12:34
입력 2026-03-01 12:24
이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 가운데 1일(현지시간) 이란 테헤란의 엔겔랍 광장에 모인 사람들이 하메네이의 사진을 안고 슬퍼하고 있다. WANA 로이터 연합뉴스
이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 가운데 1일(현지시간) 이란 테헤란의 엔겔랍 광장에 모인 사람들이 하메네이의 사진을 안고 슬퍼하고 있다. WANA 로이터 연합뉴스


[속보] 이란, 혁명수비대 총사령관 사망 공식 확인



[속보] 이란 임시 지도자위원회 구성…최고지도자 권한 대행

이정수 기자
