이란, 러 휴대용 미사일 8500억원어치 비밀리 구매

방공망 재건 위해 작년 12월 체결

핵협상 재개 앞둔 美 자극 가능성

2026-02-24 14면

이란이 지난해 이스라엘과의 전쟁으로 파괴된 방공망을 재건하기 위해 러시아와 5억 유로(약 8500억원) 규모의 비밀 무기 거래를 체결했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 22일(현지시간) 보도했다.FT가 입수한 러시아 문서와 소식통 등에 따르면 지난해 12월 모스크바에서 체결한 이 계약을 통해 러시아는 3년 동안 휴대용 지대공 미사일 발사 장치 ‘베르바’ 500대와 ‘9M336’ 미사일 2500기를 이란에 공급하기로 했다. 계약 규모는 구체적으로 4억 9500만 유로다.순항 미사일과 저공 비행 항공기, 드론을 요격할 수 있는 어깨 견착식 적외선 유도 미사일인 ‘베르바’는 러시아의 최첨단 방공 시스템 중 하나로 꼽힌다. 계약에 따라 2027년부터 2029년까지 세 차례에 걸쳐 납품이 진행될 예정으로, 이미 일부가 이란에 인도됐을 가능성이 있다고 소식통은 전했다.이 같은 계약 내용은 이란과 핵협상을 벌이고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 공격 옵션을 거론하고 있는 가운데 나왔다. 미국의 압박을 받고 있는 이란이 러시아와 지속적으로 군사 협력을 맺고 있음이 드러난 것으로, 트럼프 행정부의 심기를 건드릴 가능성도 제기된다. 전직 미 고위 관료는 FT에 “러시아는 ‘12일 전쟁’ 때 이란을 지원하지 못했기 때문에 이번 거래를 통해 관계를 회복하려는 것”이라고 진단했다.한편 미국과 이란의 협상은 26일 스위스 제네바에서 재개할 전망이다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 CBS 방송에서 제네바 회담이 예정돼 있다며 합의 가능한 세부 사항을 마련하고 있다고 밝혔다.조희선 기자