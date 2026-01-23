이란 국영방송 “반정부 시위로 3117명 사망”

당국 첫 집계… 인권단체와 큰 차이

18일(현지 시간) 독일 베를린에서 시위대가 이란 내 반정부 시위를 지지하는 집회에 참여하고 있다. 이란의 반정부 시위 강경 진압으로 사망자가 1만8천 명에 이를 것이란 분석이 나온 가운데 이란 정부는 사망자가 많이 나온 이유는 미국과 이스라엘의 외세 개입 때문이라고 주장했다. 2026.01.19.

이란 국영방송 IRIB가 21일(현지시간) 지난달말 수도 테헤란에서 시작해 약 3주간 진행된 반정부 시위 사망자가 3117명으로 집계됐다고 보도했다.이란 순교자·참전용사재단은 이같은 시위 사망자 규모를 발표하며 이들 가운데 ‘군경 순교자’ 및 ‘무고한 시민’은 2427명이라고 밝혔다. 군경과 시민 사망자를 제외한 나머지 인원에 대해서는 설명하지 않았다. 이같은 발표는 이란 당국이 반정부 시위 사망자 숫자를 구체적으로 처음 밝힌 것이다. ﻿사망자 규모가 3000여명이라는 이번 발표는 최소 3000~4000명에서 1만명 이상이 사망했을 것으로 추계한 해외 인권단체들의 발표와는 차이가 있다. 앞서 영국 일간 더타임스의 주말판 선데이타임스는 현지 의사들로부터 입수한 보고서를 근거로 1만 6500∼1만 8000명이 사망했다고 보도했고, 미국 CBS 방송은 최대 2만명이 사망했다는 소식통 관측을 전한 바 있다.경제난에 반발해 테헤란 상인들을 중심으로 시작한 이번 시위는 전국적으로 확산했다가 이란 당국의 유혈진압으로 사실상 마무리된 것으로 관측된다.윤창수 전문기자