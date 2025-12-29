이스라엘 ‘소말릴란드’ 국가 승인… “가자 난민 보낼 의도” 파문 확산

아프리카·EU 등 전세계 규탄 성명

트럼프 “아는 사람 있나” 반대 의사

유엔 안보리는 29일 긴급 대책회의

이미지 확대 26일(현지시간) 소말릴란드 하르게이사 시내에서 주민들이 이스라엘의 소말릴란드 국가 승인 발표를 축하하기 위해 모여 소말릴란드 국기를 흔들고 있다.

AFP 연합뉴스

2025-12-29 10면

인구수가 620만여 명인 아프리카 미승인 국가 소말릴란드의 국가 승인을 두고 국제사회에서 파문이 확산하고 있다. 이스라엘이 세계에서 처음으로 소말릴란드를 국가로 승인하자 가자지구의 팔레스타인 난민을 이곳으로 강제 이주시키려 한다는 우려가 제기된다.외신들에 따르면 이스라엘과 소말릴란드는 지난 26일(현지시간) 대사 임명과 양국 대사관 개설 등을 담은 완전한 외교 관계 수립 협정에 서명했다고 발표했다. 이스라엘 측은 1년 동안 양국 정부 간 광범위한 대화를 거쳐 이번 협정이 이뤄졌다고 밝혔다고 알자지라 방송이 전했다. 아프리카 동부 ‘아프리카의 뿔’에 위치한 소말릴란드는 소말리아와의 오랜 내전 끝에 1991년 일방적으로 독립을 선언했지만, 그동안 국가로 인정받지는 못했다.이스라엘은 소말릴란드의 분리 독립 지지 이유를 이스라엘과 아랍 국가들 간 관계 정상화 구상인 ‘아브라함 협정’의 연장선이라고 설명했다.하지만 주변국들은 진의를 의심하고 있다. 무엇보다 가자지구에서 탈출한 팔레스타인 난민을 소말릴란드로 내보내기 위한 의도가 있다는 게 국제사회의 대체적인 시각이다. AP통신은 올해 초 이스라엘이 가자지구에 있는 팔레스타인인을 다른 곳으로 이주시키기 위해 소말릴란드, 수단 등과 접촉했다고 보도하기도 했다. 아울러 다른 분리 독립 이슈와 맞물려 아프리카 지역 정세를 더욱 혼란스럽게 만들 가능성도 있다.국제사회는 일제히 우려를 쏟아냈다. 카타르 등 아프리카·아랍 21개국 외교장관은 공동성명을 통해 이스라엘의 소말릴란드 국가 승인을 “국제법에 대한 중대한 위반”이라며 “팔레스타인 국민을 강제로 추방하려는 시도여서는 안 된다”고 규탄했다. 아프리카연합(AU)과 유럽연합(EU)도 “소말리아의 통일, 주권과 영토 보전을 지지한다”는 취지의 입장을 내놨다.도널드 트럼프 미국 대통령도 심드렁한 반응을 보였다. 그는 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 ‘미국이 소말릴란드를 국가로 인정할 것이냐’는 질문에 “아니다. 소말릴란드가 뭔지 아는 사람이 있느냐, 정말로”라고 답하며 소말릴란드 국가 승인에 부정적인 입장을 드러냈다. 미국 국무부도 “미국은 소말리아의 영토적 완전성을 인정한다”며 “소말리아는 소말릴란드 땅을 포함한다”고 밝혔다.한편 유엔 안전보장이사회는 29일 긴급회의를 열고 소말릴란드 문제를 논의할 예정이다.최영권 기자