백기 든 마다가스카르 대통령… Z세대 시위에 쫓겨 해외 도피

“생명에 위협” 프랑스 군용기로 출국

네팔 이어 청년층 주도로 정권 붕괴

이미지 확대 아프리카의 섬나라 마다카스카르 수도 안타나나리보에서 한 주민이 13일(현지시간) 페이스북으로 안드리 라조엘리나 대통령의 대국민 연설을 시청하고 있다. 반정부 시위가 격화하면서 위협을 느낀 라조엘리나 대통령은 전날 해외로 도피했다.

안타나나리보 AFP 연합뉴스

2025-10-15 14면

안드리 라조엘리나 마다가스카르 대통령이 10·20대 ‘Z세대’가 주도한 대규모 반정부 시위에 군부까지 합류하자 생명의 위협을 느낀 나머지 해외로 도피했다. 지난달 네팔에 이어 마다가스카르에서도 ‘Z세대 시위’로 정권이 붕괴한 것이다.라조엘리나 대통령은 13일(현지시간) 페이스북에 발표한 대국민 영상 연설에서 “지난달 25일 이후 내 목숨을 노린 암살 시도와 쿠데타 시도가 있었다”면서 “생명을 지키기 위해 안전한 장소로 피신했다”고 밝혔다. 그는 구체적인 피신 장소를 밝히지 않은 채 “헌법에 따라서만 위기를 타개할 수 있다. 나는 해결책을 찾기 위한 노력을 멈추지 않을 것”이라고 덧붙였다. 시위대의 사임 요구는 거부한 것으로 해석된다.앞서 마다가스카르 대통령실은 이날 성명에서 라조엘리나 대통령이 현 정국과 관련해 이날 오후 7시 대국민 연설을 한다고 예고했다. 그러나 “군대가 국영 미디어를 장악하겠다고 위협했다”며 연설이 1시간 30분 지연됐다고 밝힌 데 이어, 또다시 “협상이 진행 중”이라며 오후 9시 30분으로 연설 시간을 두 차례 연기한 끝에 페이스북에만 녹화 영상을 내보냈다.프랑스 공영 라디오방송 RFI는 “프랑스 시민권자인 라조엘리나 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 논의한 뒤 지난 12일 프랑스 군용기를 타고 수도 안타나나리보를 떠나 아랍에미리트(UAE) 두바이로 향한 것으로 보인다”고 보도했다. 익명을 요구한 최대 야당 ‘마다가스카르애국당’(TIM) 관계자는 BBC와의 인터뷰에서 “마다가스카르는 사실상 군부에 의해 운영되고 있다”며 대통령 탄핵 절차를 진행하겠다고 밝혔다. 지난달 9일 네팔에서 ‘Z세대 시위’로 KP 샤르마 올리 정권이 붕괴한데 이어 마다가스카르에서도 똑같은 상황이 벌어진 것이다.마다가스카르에서는 지난달 25일 안타나나리보를 비롯한 여러 도시에서 Z세대 주도로 잦은 단수와 정전에 항의하는 시위가 시작됐다. 지난 11일 시위에서는 안타나나리보 외곽 소아니에라나 지역의 육군 행정·기술 장교로 구성된 캡사트(CAPSAT) 부대가 “발포 명령을 거부하겠다”고 선언하며 시위대에 합류했다. 캡사트가 임명한 신임 육군 참모총장 데모스테네 피쿨라스 소장은 13일 군부를 장악했다고 선언했다.최영권 기자