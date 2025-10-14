대한매일상회 바로가기
파키스탄·아프가니스탄 국경 6곳에서 유혈 충돌

최영권 기자
최영권 기자
수정 2025-10-14 00:17
입력 2025-10-14 00:17
파키스탄군과 아프가니스탄군이 국경에서 충돌했다. 파키스탄은 아프간 탈레반 정권이 국경 인근에서 무장단체 활동을 묵인하고 있다고 비판해왔는데, 아프간이 이를 부인하면서 갈등이 고조되다 전면전으로 확대된 것이다.

13일 블룸버그통신 등에 따르면 파키스탄 군 당국은 지난 11일 밤 국경 일대에서 벌어진 교전에서 아프간 탈레반 정권 인사와 무장 세력 200명 이상을 사살했다고 밝혔다. 파키스탄은 또 자국군 피해 규모는 사망자 23명과 부상자 29명이라고 덧붙였다. 반면 아프간 군 당국은 자국 군인 9명이 숨지고 11명이 다쳤다면서 파키스탄 군인 58명을 사살했다고 주장했다.

아프간은 지난 11일 동부 쿠라르주·낭가르하르주·팍티아주를 비롯해 남동부 호스트주와 남부 헬만드주 등 국경 6곳에서 파키스탄군을 공격했고, 양국 사이에 격렬한 교전이 벌어졌다. 아프간 군 당국은 최근 수도 카불 등지를 겨냥한 파키스탄군의 영공 침범에 맞대응해 보복했다고 주장했다. 당시 파키스탄은 분리주의 무장단체인 파키스탄탈레반(TTP) 지도자를 표적으로 공습했다고 로이터 통신은 전했다. 파키스탄에서는 최근 몇 년 동안 무장단체의 공격이 급증했고 대부분은 TTP가 벌인 것으로 알려졌다. TTP는 ﻿아프간에 주요 은신처를 둔 채 오랫동안 협력관계를 유지하고 있다.

모흐신 나크비 파키스탄 내무장관은 이날 엑스(X)를 통해 “(아프간의 이번 공격은) 노골적으로 국제법을 위반한 행위”라﻿고 경고했다. 인도를 방문 중인 아미르 칸 무타키 아프간 외무장관(직무대행)은 전날 뉴델리에서 연 기자회견에서 “보복 작전을 했고 목표를 성공적으로 달성했다”면서도 “대화의 문은 열려 있다”고 말했다.

최영권 기자
2025-10-14 14면
